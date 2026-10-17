Rapid – Corvinul, LIVE în etapa 12 din SuperLiga. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, faze în timp real

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Rapid primește vizita Corvinului în etapa a 12-a din SuperLiga. Meciul din Giulești este programat sâmbătă, 17 octombrie, de la 21:30 și aduce față în față două echipe cu evoluții entuziasmante în acest sezon. Rapid ocupă locul al doilea, cu 24 de puncte, în timp ce hunedorenii se află pe poziția a 7-a, cu 16 puncte. Mai jos aveți toate detaliile relevante despre acest duel.

În jurul prânzului, jucătorii lui Daniel Pancu au ieșit la o scurtă plimbare prin București. FANATIK i-a surprins pe rapidiști și îți oferă imagini.

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Plimbare Rapid înaintea meciului cu Corvinul

Rapid – Corvinul, în etapa 12 din SuperLiga României

Rapid vine după . De multe goluri în meciul jucat a avut parte și Corvinul, care în primul meci al echipei la Petroșani. Duelul dintre giuleșteni și hunedoreni se anunță unul extrem de interesant, în care ambele echipe vor cele 3 puncte, iar cei doi antrenori vin din noua generație cu multe idei și tactici care surprind de la partidă la partidă. Daniel Pancu a subliniat cât de bine i-ar prinde echipei sale ca stadionul Giulești , în timp ce Corvinul lui Florin Maxim este obișnuită să joace pe terenuri grele încă de pe vremea când evolua în eșalonul secund.

Superliga Rapid 2026-10-17T18:30:00Z Corvinul

Clasament SuperLiga etapa 12, înainte şi după Rapid – Corvinul

La Rapid „miroase” a titlu în acest sezon, după 11 etape în care a strâns 24 de puncte și se află la doar 2 în spatele liderului Dinamo. Nici Corvinul nu stă rău, fiind echipa nou-promovată cu cele mai bune rezultate în acest sezon. Cele 16 puncte o regăsesc la doar unul de primul loc care garantează play-off-ul, ocupat înaintea rundei a 12-a de Farul. Victoria este benefică pentru ambele echipe, care au astfel șansa să urce în ierarhie. Iată cum arată clasamentul înaintea etapei:

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 12 9 2 1 27-7 29 2 Rapid 11 7 3 1 18-9 24 3 Univ. Craiova 11 7 2 2 25-9 23 4 Petrolul 11 6 1 4 14-15 19 5 U Cluj 11 6 0 5 20-18 18 6 Farul 11 4 5 2 17-15 17 7 Corvinul 11 4 4 3 14-11 16 8 CFR Cluj 11 5 1 5 17-17 16 9 ▲ FCSB 11 4 3 4 14-17 15 10 ▲ FC Botoşani 12 3 5 4 16-14 14 11 ▼ Sepsi OSK 11 3 4 4 7-12 13 12 ▼ UTA 11 3 3 5 14-17 12 13 ▲ Oțelul 12 2 5 5 12-17 11 14 ▼ FC Argeș 11 3 2 6 6-11 11 15 FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8 16 Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2

Statistici OPTA pentru pariuri la Rapid – Corvinul: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Statisticile OPTA vor reprezenta un punct de interes înainte și în timpul partidei dintre Rapid și Corvinul Hunedoara. În funcție de datele disponibile în platforma LIVE, pot fi urmărite posesia, șuturile totale, șuturile pe poartă, cornerele, ocaziile importante, faulturile, cartonașele și ofsaidurile. Toate casele de pariuri oferă cote pe statistici precum cele enumerate anterior. Statisticile efective ale partidei vor putea fi evaluate după fluierul de start. Aici puteți vedea cine a excelat, dar și cine a lăsat de dorit în meciul de pe Giulești:

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Rapid – Corvinul, LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK va urmări partida dintre Rapid București și Corvinul Hunedoara în format LIVE, cu momentele importante de pe Stadionul Giulești. Cititorii vor putea afla în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile. Fanii celor două formații vor putea urmări evoluția scorului și momentele decisive ale duelului din etapa a 12-a, într-o partidă care poate influența lupta pentru primele locuri în SuperLiga.

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Echipele de start şi schimbări la Rapid – Corvinul

Rapid are avantajul terenului propriu și vine după o victorie importantă pe terenul lui U Cluj. Giuleștenii vor încerca să profite de moralul ridicat și de sprijinul propriilor suporteri pentru a obține alte trei puncte. Corvinul are însă un parcurs impresionant în campionat, fiind o echipă greu de învins. Echipele de start și așezările tactice vor fi prezentate înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale. FANATIK va urmări și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri pentru meciul Rapid – Corvinul

Rapid – Corvinul pune la dispoziție mai multe variante pe piața de pariuri: rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe marchează, handicap, scor corect și combinații între diferite selecții. Rapid este văzută favorită de casele de pariuri, având o cotă de 1,62 pentru victorie. Cota oaspeților pentru un succes este de 5,45, în timp ce remiza a primit cota de 4,10.