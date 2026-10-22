Rapid – Csikszereda, devansat! LPF a ascultat vocea suporterilor

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Partida dintre Rapid și Csikszereda, din etapa a 14-a a SuperLigii, a fost devansat cu 30 de minute. Liga Profesionistă de Fotbal a ascultat dorința suporterilor care s-au tot plâns că meciurile sunt programate târziu.

Inițiativă pornită de FANATIK, cu mutatul meciurilor la ore mai decente, prinde contur

Săptămâna aceasta, în direct la FANATIK SUPERLIGA, s-a propus ca și să se adopte modelul din Serie A și Premier League, când inclusiv derby-urile se joacă la ora prânzului. și se confruntă cu temperaturi scăzute pentru a venit pe stadion.

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Aparent, vocea suporterilor a fost ascultată, iar Rapid a anunțat oficial că meciul cu Csikszereda, de pe 30 octombrie, programat inițial la 21:00 a fost devansat la 20:30. Astfel, fanii își vor face prezența pe Giulești cu 30 de minute mai devreme.

„UPDATE | Ne vedem mai devreme în Giulești!

Fluierul de start al partidei din etapa a XIV-a, cu FK Csikszereda, a fost devansat.

Vineri, 30 octombrie, ne întâlnim în Giulești de la 20:30, pentru o nouă luptă alături de băieții noștri!

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Vrem un stadion plin și un Giulești care să vibreze la fiecare cântec și la fiecare încurajare din inimă.

Vocea ta contează!”, este comunicatul oficial emis de Rapid.

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Suporterii, încântați de ultima decizie a Rapidului

Vestea a fost primită cu bucurie de fanii din Giulești. Aceștia s-au declarat încântați că vocea lor a fost auzită și că clubul patronat de Dan Șucu a solicitat ca meciurile, în această perioadă friguroasă, să nu mai fie programate la 21:00.

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„E bine si jumătate de oră pentru moment! Măcar vedem că vă pasă.

Felicitări și mulțumim! Este foarte de apreciat că ascultați vocea suporterilor.

De asemenea, vă rugăm să faceți presiuni la LPF să nu mai permită întârzierea meciului Rapidului pentru că nu s-a terminat nu știu ce meci din Spania. Este o lipsă de respect incalificabilă față de cei 8.000-9.000 de oameni de pe stadion.

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În sfârșit ne ascultă și pe noi cineva”, au fost unele dintre reacțiile fanilor la mesajul postat de Rapid.