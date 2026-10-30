Rapid – Csikszereda, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Cum arată lotul ales de Daniel Pancu

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Etapa cu numărul 14 din SuperLiga se deschide vineri, 30 octombrie, în Capitală. Pe Giulești, de la ora 20:30, Rapid întâlnește „Lanterna Roșie” Csikszereda. FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real. Partida se poate vedea pe canalele Digi Sport și Prima Sport.

Rapid – Csikszereda în etapa 14 din SuperLiga României

Rapid și Csikszereda se întâlnesc în această rundă după ce în urmă cu o săptămână au trecut prin „experiențe” diametral opuse. Pentru echipa din Harghita am consemnat prima victorie din acest sezon, un 2-1 cu o altă formație aflate în criză de puncte, FC Voluntari. În schimb, Rapidul lui Daniel Pancu (49 de ani) a fost zdruncinată serios în derby-ul cu FCSB. S-a terminat 4-1 pentru roș-albaștrii, iar giuleștenii au acum nevoie de o gură de oxigen, adică de 3 puncte și o evoluție solidă în fața propriilor suporteri.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 14 Rapid 2026-10-30T18:30:00Z Csikszereda

Clasament SuperLiga etapa 14, înainte și după Rapid – Csikszereda

După umilința cu rivala din Capitală, în SuperLiga. Universitatea Craiova a demolat-o pe Sepsi Sfântu Gheorghe, 5-0, și a urcat imediat în spatele lui Dinamo. Dincolo, Csikszereda Miercurea Ciuc încă mai are de luptat pentru a „preda” Lanterna. Echipa lui Valentin Suciu (46 de ani) are doar 5 puncte, cu 3 mai puțin decât locul 15, unde se află FC Voluntari.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 13 9 3 1 29-9 30 2 ▲ Univ. Craiova 13 9 2 2 32-9 29 3 ▼ Rapid 13 8 3 2 21-13 27 4 Petrolul 13 7 2 4 18-17 23 5 U Cluj 13 7 1 5 25-20 22 6 FCSB 13 6 3 4 20-19 21 7 Farul 13 5 5 3 21-20 20 8 ▲ UTA 13 5 3 5 16-17 18 9 CFR Cluj 13 5 2 6 19-20 17 10 ▼ Corvinul 13 4 4 5 14-16 16 11 FC Botoşani 13 3 5 5 17-17 14 12 Sepsi OSK 13 3 5 5 8-18 14 13 FC Argeș 13 3 3 7 8-14 12 14 Oțelul 13 2 5 6 15-21 11 15 FC Voluntari 13 2 2 9 13-29 8 16 Csikszereda 13 1 2 10 9-26 5

Statistici OPTA pentru pariuri la Rapid – Csikszereda: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

FANATIK vă oferă de pe Giulești toate datele esențiale despre jucătorii implicați în meci. Cei 22 de fotbaliști, dar și rezervele, vor fi monitorizați fază cu fază în statistica OPTA pe care o găsiți pe site. Cititorii primesc informații despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Acesta statistici sunt importante și pentru pariori. Casele de pariuri oferă cote mari pentru cornere, șuturi, cartonașe etc.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Rapid – Csikszereda LIVE comentariul în timp real

În secțiunea de mai jos aveți și comentariul în timp real al partidei dintre Rapid și Csikszereda. FANATIK vă oferă, într-un format Live Text, informații despre tot ce se petrece pe gazonul arenei din Giulești. Sunt prezentate aici fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații. Toate vor fi prezentate în timp real.

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Echipele de start și schimbări la Rapid – Csikszereda

Va fi interesant de văzut ce formație va alinia Daniel Pancu, la o etapă distanță de eșecul cu FCSB. După ce foile oficiale de joc sunt disponibile, aici aveți prezentat primul „11” ales de fiecare antrenor. În afară de echipele de start, FANATIK vă oferă informații și despre schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării întâlnirii. Amatorii de formule de joc și tactici pot vedea și așezările în teren ale celor două formații.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Rapid – Csikszereda

În ciuda eșecului clar din etapa trecută, clară în meciul cu echipa din Miercurea Ciuc. Bucureștenii au cotă 1,30 pentru victorie, față de 9,50 cât primește echipa lui Suciu. Un pariu cu cotă ceva mai mare pentru cei care au încredere în gazde este „1 & peste 1,5 goluri” – cotă 1,45. Cei care vor să riște pot încerca un „peste 2,5 goluri”, la cotă 1,55