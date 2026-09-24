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Mulți dintre fotbaliștii importanți ai lui Daniel Pancu mai au contract cu Rapid doar până în vara anului 2027, ceea ce înseamnă că vor putea negocia cu orice echipă începând din decembrie, dacă giuleștenii nu le vor propune o ofertă de prelungire. Alex Dobre și Olimpiu Moruțan se află printre acești jucători.

Alex Dobre, Moruțan și alți fotbaliști importanți de la Rapid își termină contractele! Ce spune Daniel Pancu

În vara lui 2027, Rapid ar putea rămâne fără câțiva fotbaliști foarte importanți. Printre aceștia se numără Olimpiu Moruțan, Constantin Grameni, Răzvan Onea, Cristi Manea, Alex Pașcanu și Marian Aioani.

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Invitat la FANATIK SUPERLIGA, Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a vorbit despre această situație și este de părere că acest sezon este decisiv pentru acești fotbaliști, care împreună însumează peste 10 milioane de euro conform Transfermarkt. Totuși, ei nu au nicio realizare colectivă la echipă, iar

„Mai sunt și alți 2-3 jucători importanți, pe lângă Dobre, care sunt în ultimul an de contract. Mi-ar plăcea să se prelungească contractul atât lui Dobre, cât și celorlalți. Sezonul ăsta ar trebui să fie unul decisiv pentru ei. Sunt de câțiva ani aici, nu au câștigat nimic, iar dacă mergem la fel… și eu, ca și club, mi-aș pune niște întrebări. Stau cu niște jucători pe care îi plătesc foarte bine, valorează milioane pe hârtie, dar noi nu câștigăm nimic cu ei”, a explicat Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

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Daniel Pancu, comparație Real Madrid – Rapid. La ce seamănă cele două echipe

Deși este diferență de la cer la pământ ca valoare între cele două echipe de fotbal, Daniel Pancu a găsit un lucru la care se asemănă: calitatea defensivă. Antrenorul giuleștenilor a explicat că în fotbalul de azi toți fotbaliștii trebuie să fie reactivi atunci când pierd mingea și să îndeplinească și un rol defensiv, lucru care la Real Madrid nu se întâmplă. De asemenea, el recunoaște că și giuleștenii sunt deficitari la acest capitol:

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„Din punctul ăsta de vedere cred că am fost explicit de la început. Cred că au înțeles, cu excepția câtorva meciuri în care au intrat câțiva iritați de pe bancă, dar cred că au înțeles că doar cu unitate și altruism putem face treabă. Trebuie să dezvoltăm și calitatea defensivă, care e de bază. Mă uit la jucătorii ăștia de la Barcelona din față, cum fac când pierd mingea și în cât timp o recuperează, spre deosebire de Real Madrid, unde se vede. Rapid seamănă cu Real Madrid la calitate defensivă. Valoare foarte mare individuală, dar la calitate defensivă acolo o văd, cu Real Madrid.

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Real Madrid are doi ani de când nu câștigă, Rapid, deși părea că e acolo, nu a câștigat nici măcar locul 3 sau 4 în ultimii doi ani. Dacă îmbunătățim aceste lucruri putem crește frumos împreună. Îi simt foarte responsabili. Ei pot fi supărați pe mine. Eu le-am zis să mă înjure cât vor, dar să nu înjure clubul. Omul care te plătește, oamenii care te susțin… nu aveți voie să fiți supărați pe aceștia. Dacă nu vă respectați meseria, voi dați în club și suporteri. „R”-ul ăla din piept este peste voi toți. Dacă înțelegeți lucrurile astea, avem o șansă”, a mai declarat Daniel Pancu.