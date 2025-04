Rapid, decizie importantă la derby-ul cu Dinamo! Anunțul clubului din Giulești

Rapid va avea parte de un nou derby în play-off-ul SuperLigii. Giuleștenii își vor măsura forțele duminică, de la ora 21:00, cu rivalii de la Dinamo, pe Arena Națională. Clubul a făcut un anunț important cu câteva zile înainte de joc.

Rapid s-a bazat pe suporteri sub 14 ani la meciul cu Universitatea Craiova

Î Stadionul Giulești a fost suspendat după incidentele de la partida cu FCSB, dar minorii cu vârsta de până la 14 ani au fost lăsați să intre în arenă.

Atmosfera a fost una superbă. Copiii au mers la stadion cu fulare și tobe și au cântat mai bine de 90 de minute. Deși favoriții lor au fost învinși de Universitatea Craiova cu 1-2, ei și-au făcut fără doar și poate treaba perfect.

Acum, giuleștenii au făcut un anunț care îi vizează direct pe Inițial, clubul a anunțat că toți copiii care au fost prezenți în tribune la duelul din etapa precedentă vor primi bilete și la partida cu Dinamo de pe Arena Națională, însă decizia a fost rectificată.

Toți copiii sub 14 ani vor avea acces la derby-ul cu Dinamo

Toți minorii cu vârsta de până la 14 ani vor putea intra pe Arena Națională la derby. Giuleștenii au luat această decizie, întrucât mulți copii au pierdut biletul de la meciul cu oltenii și nu puteau dovedi faptul că s-au numărat printre cei care au susținut Rapidul la partida cu Universitatea Craiova.

„Întrucât am primit numeroase sesizări de la părinți, profesori și antrenori că mulți copii și-au pierdut biletul de la meciul cu Universitatea, am decis să oferim acces gratuit tuturor copiilor sub 14 ani la meciul cu Dinamo, în tribuna a doua”, au anunțat giuleștenii pe social media.

Se anunță spectacol pe Arena Națională. Dinamo a primit o peluză întreagă pentru duelul cu rivalii de la Rapid. Giuleștenii au vândut deja peste 10.000 de bilete.