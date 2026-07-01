Rapid, decizie radicală după marea problemă din sezonul trecut! Omul venit cu recomandare de la Real Madrid a fost concediat!

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Misael Rivas nu mai este doctorul Rapidului. Sosit în Giulești cu recomandare de la Real Madrid, medicul a fost disponibilizat în această vară de alb-vișinii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a formației de sub Podul Grant.

Misael Rivas, medicul recomandat de Real Madrid, a plecat de la Rapid

Misael Rivas nu mai este doctorul Rapidului și în mandatul lui Daniel Pancu. Clubul din Giulești a postat pe Facebook un mesaj prin care și-a luat la revedere de la medicul mexican. „Mulțumim pentru tot, Misael Rivas!

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După un an și jumătate petrecut în cadrul clubului, colaborarea dintre FC Rapid și Misael Rivas ajunge la final de contract. Îi mulțumim domnului doctor pentru grija constantă față de sănătatea jucătorilor și pentru munca depusă zi de zi în slujba echipei, toate cu un desăvârșit profesionalism. Îi dorim mult succes în continuare, atât pe plan profesional, cât și personal!”, a anunțat Rapid, pe pagina oficială de Facebook.

Cum a ajuns Misael Rivas doctorul Rapidului

cel care a discutat cu un specialist din Spania, care colaborează cu Real Madrid, și astfel a ajuns să-l recomande la Rapid pe Misael Rivas. „Eu cred și nu este o părere personală, este și, dacă vrei, o confirmare științifică din partea unor specialiști că Rapid are unul dintre cei mai buni doctori de medicină sportivă din România. Este un om care a profesat și în La Liga, a fost în spațiul arab. Domnul doctor Rivas, este un om care a lucrat la Espanyol, în zona arabă, nu cred că multe echipe se pot mândri cu un staff medical cum are Rapid și aici nu mă refer doar la Rivas, ci și la kinetoterapeut, maseur, la asistenții medicale care sunt la club.

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Eu am discutat cu domnul doctor Rivas, la recomandarea unui doctor din Spania, care este o somitate, colaborează cu federația, cu Real Madrid, iar prin clinica lui au trecut jucători precum Dembele, Ramos, Marcelo și alții. Dânsul mi-a făcut recomandarea, iar eu am vorbit cu Rivas, împreună cu domnul Șucu, și așa a ajuns la Rapid. La orice echipă apar discuții, pentru că stafful tehnic vrea jucătorii cât mai repede, iar stafful medical trebuie să facă în așa fel încât să și grăbească procesul de recuperare, dar și să evite o recidivă. Și doctorul Rivas, și Gâlcă, vorbesc aceeași limbă”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.