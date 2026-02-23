Rapid – Dinamo, derby-ul cu cea mai mică audiență TV din acest sezon de SuperLiga! FCSB – Csikszereda a fost peste: comparația cu Slobozia – Craiova

ADVERTISEMENT

Meciul Rapid – Dinamo 2-1 s-a disputat sâmbătă seară pe Arena Națională cu începere de la ora 20:30. În ciuda faptului că s-au duelat două dintre cele trei candidate la câștigarea titlului în acest sezon de SuperLiga, stadionul nu s-a umplut nici măcar pe jumătate la această partidă, numărul total de spectatori fiind estimat de către organizatori la 13.000.

Derby-ul Rapid – Dinamo 2-1 a dezamăgit inclusiv la nivel de audiență TV

Ce e drept, nici vremea din București de la ora jocului nu a fost chiar cea mai propice pentru o astfel de activitate. Dacă din acest punct de vedere există deci explicații plauzibile, când vine vorba despre audiența TV înregistrată de acest meci lucrurile nu mai stau deloc la fel. Ba chiar din contră.

Tocmai în baza faptului că vremea a fost rea sâmbătă seară în Capitală, era de așteptat ca acest derby bucureștean să genereze cifre foarte bune pentru cele două televiziuni care au transmis partida. Este vorba despre Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Dar nu a fost cazul de așa ceva. Potrivit , în timpul meciului Rapid – Dinamo cele două posturi au făcut cumulat un rating de doar 3.9% în ceea ce privește publicul comercial, adică persoanele cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani la nivel național.

În comparație, partida disputată anterior cu aproximativ trei săptămâni tot pe Arena Națională între FCSB și Csikszereda, câștigată de campioana României cu scorul de 1-0, a înregistrat pe același public o audiență TV semnificativ mai mare, de 4.8%.

Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3 a fost aproape de partida de pe Arena Națională din acest punct de vedere

De asemenea, în aceeași etapă cu Rapid – Dinamo, duminică seară de la ora 20:00, s-a jucat , tranșat de olteni destul de devreme. Chiar și în aceste condiții, partida a făcut un rating comparabil cu cel generat de jocul de sâmbătă seară de pe Arena Națională, respectiv de 3.1%.

Mai mult, când vine vorba despre celelalte derby-uri bucureștene jucate până acum în acest sezon de SuperLiga, ce s-a întâmplat la din perspectiva audienței TV este și mai îngrijorător pentru cele două cluburi din acest punct de vedere.

Partida care încă stă cel mai bine la acest capitol este FCSB – Rapid 2-1, disputată în decembrie de asemenea pe Arena Națională în returul sezonului regulat. Atunci, audiența cumulată a celor de la Digi Sport și Prima Sport pe sectorul comercial a fost de 7.9%.

Ce audiențe TV au înregistrat derby-urile bucureștene disputate până acum în acest sezon de SuperLiga:

FCSB – Rapid 2-1 7,9% rating Rapid – FCSB 2-2 6,7 FCSB – Dinamo 0-0 6,5 Dinamo – FCSB 4-3 5,2 Dinamo – Rapid 0-2 4,8 Rapid – Dinamo 2-1 3,9

Ce s-a întâmplat în SuperLiga din această perspectivă de la începutul anului 2026

Rapid – Dinamo 2-1 nu intră nici măcar în top 10 al audiențelor TV când vine vorba despre meciuri de fotbal disputate de la începutul anului 2026 până în prezent.

Pe primul loc la acest capitol se află în acest moment tot o partidă a celor de la FCSB, înfrângerea de la Craiova, scor 0-1, cu un rating de aproape 8%, deci mai mult decât dublu față de Rapid – Dinamo. Pe doi, cu 6.1% este meciul pierdut de campioana României pe Arena Națională cu scorul de 1-4 în fața celor de la CFR Cluj.