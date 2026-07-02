Rapid – Dinamo Kiev 0-0. Giuleștenii irosesc două ocazii uriașe de gol înaintea pauzei!

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După o vacanță extrem de scurtă, majoritatea echipelor din SuperLiga și-au reluat pregătirile, întrucât startul noului sezon „bate” la ușă. Rapid are parte de un prim test joi, 2 iulie, în compania ucrainenilor de la Dinamo Kiev. Daniel Pancu a ales o echipă de start surprinzătoare. Rămâi pe site pentru toate detaliile.

Min. 45+1: Final de primă repriză.

Min. 38: Bubanja, debutant în echipa giuleștenilor, șutează pe lângă portarul ucrainenilor după ce scăpase singur pe contraatac. Unul dintre fundașii lui Dinamo Kiev a reușit să scoată de pe linia porții în cele din urmă.

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Min. 36: Surkis respinge șutul lui Dobre, din pasa excelentă a lui Petrila.

Min. 33: A venit rândul și lui Marian Aioani, care a respins șutul din interiorul careului al lui Yatsyk.

Min. 29: Rareș Pop își încearcă și el norocul, dar expediază mingea peste buturile apărate de Surkis.

Min. 21: Petrila răspunde. Extrema stângă a Rapidului șutează din afara careului, însă mingea expediată de acesta este reținută extrem de ușor de portarul advers.

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Min. 14: Ucrainenii își trec în cont prima ocazie prin Ogundana, care șutează din interiorul careului. Marian Aioani reține însă fără emoții.

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Min. 8: Hromada are un contact puternic cu un adversar și cade la pământ. Echipa medicală a Rapidului a pătruns pe teren. Partida s-a reluat ulterior.

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Min. 1: A început meciul amical dintre Rapid și Dinamo Kiev, după un moment de reculegere în memoria victimelor războiului din Ucraina.

Rapid: Aioani – Onea, Ignat, Kramer – Bubanja, Hromada, Grameni, R. Pop – Dobre, Jambor, Petrila.

Dinamo Kiev: Surkis – Bilovar, Korobov, Malysh, Thiare, Vivcharenko, Buyalskyy, Rubchynskyi, Yatsyk, E. Guerrero, Ogundana.

Rapid – Dinamo Kiev, live în primul amica al verii pentru giuleșteni

Rapid este gata să bifeze primul joc amical sub comanda lui Daniel Pancu. Giuleștenii au primit o veste bună în ziua meciului, întrucât Formația de sub Podul Grant are un prim adversar dificil, ucrainenii de la

Duelul va avea loc pe HF-Stadion din Bad Wimsbach, localitate situată la aproximativ 80 de kilometri de baza unde se pregătește Rapidul. Giuleștenii vor mai disputa ulterior alte 3 meciuri amicale: cu Rapid Viena (5 iulie, ora 18:15), FC Kosice (8 iulie, ora 18:30) și Slovan Liberec (9 iulie, ora 18:30).

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Primul 11 ales de Daniel Pancu pentru amicalul Rapid – Dinamo Kiev

Daniel Pancu a ales primul „11” pentru confruntarea cu fosta campioană a Ucrainei. Tehnicianul de 48 de ani va miza pe o formulă de start alcătuită din următorii jucători: Aioani – Onea, Ignat, Kramer – Bubanja, Hromada, Grameni, R. Pop – Dobre, Jambor, Petrila.

și va debuta astfel pentru „alb-vișinii”. Fundașul , după ce Daniel Pancu a decis să o ia de pe brațul lui Alexandru Dobre și să o mute pe mâna apărătorului olandez.

Cine transmite Rapid – Dinamo Kiev

Meciul va fi transmis pe canalul de YouTube al Rapidului – dar site-ul FANATIK te va ține la curent cu tot ce se întâmplă grație formatului LIVE TEXT.