Rapid – Dinamo Kiev 0-0. Giuleștenii irosesc două ocazii uriașe de gol înaintea pauzei!

După o vacanță extrem de scurtă, majoritatea echipelor din SuperLiga și-au reluat pregătirile, întrucât startul noului sezon „bate” la ușă. Rapid are parte de un prim test joi, 2 iulie, în compania ucrainenilor de la Dinamo Kiev. Daniel Pancu a ales o echipă de start surprinzătoare. Rămâi pe site pentru toate detaliile.
Min. 45+1: Final de primă repriză.
Min. 38: Bubanja, debutant în echipa giuleștenilor, șutează pe lângă portarul ucrainenilor după ce scăpase singur pe contraatac. Unul dintre fundașii lui Dinamo Kiev a reușit să scoată de pe linia porții în cele din urmă.
Min. 36: Surkis respinge șutul lui Dobre, din pasa excelentă a lui Petrila.
Min. 33: A venit rândul și lui Marian Aioani, care a respins șutul din interiorul careului al lui Yatsyk.
Min. 29: Rareș Pop își încearcă și el norocul, dar expediază mingea peste buturile apărate de Surkis.
Min. 21: Petrila răspunde. Extrema stângă a Rapidului șutează din afara careului, însă mingea expediată de acesta este reținută extrem de ușor de portarul advers.
Min. 14: Ucrainenii își trec în cont prima ocazie prin Ogundana, care șutează din interiorul careului. Marian Aioani reține însă fără emoții.
Min. 8: Hromada are un contact puternic cu un adversar și cade la pământ. Echipa medicală a Rapidului a pătruns pe teren. Partida s-a reluat ulterior.
Min. 1: A început meciul amical dintre Rapid și Dinamo Kiev, după un moment de reculegere în memoria victimelor războiului din Ucraina.
Rapid este gata să bifeze primul joc amical sub comanda lui Daniel Pancu. Giuleștenii au primit o veste bună în ziua meciului, întrucât unul dintre foștii colaboratori ai antrenorului român a revenit la echipă. Formația de sub Podul Grant are un prim adversar dificil, ucrainenii de la Dinamo Kiev, care vor înfrunta în această vară U Cluj în primul tur preliminar al Europa League.
Duelul va avea loc pe HF-Stadion din Bad Wimsbach, localitate situată la aproximativ 80 de kilometri de baza unde se pregătește Rapidul. Giuleștenii vor mai disputa ulterior alte 3 meciuri amicale: cu Rapid Viena (5 iulie, ora 18:15), FC Kosice (8 iulie, ora 18:30) și Slovan Liberec (9 iulie, ora 18:30).
Daniel Pancu a ales primul „11” pentru confruntarea cu fosta campioană a Ucrainei. Tehnicianul de 48 de ani va miza pe o formulă de start alcătuită din următorii jucători: Aioani – Onea, Ignat, Kramer – Bubanja, Hromada, Grameni, R. Pop – Dobre, Jambor, Petrila.
Vladan Bubanja, mijlocașul care a câștigat trei titluri de campion în Muntenegru alături de Sutjeska, este proaspăt venit la Rapid și va debuta astfel pentru „alb-vișinii”. Fundașul Lars Kramer va purta oficial banderola de căpitan, după ce Daniel Pancu a decis să o ia de pe brațul lui Alexandru Dobre și să o mute pe mâna apărătorului olandez.
Meciul va fi transmis pe canalul de YouTube al Rapidului – FC Rapid (Accesează link-ul aici), dar site-ul FANATIK te va ține la curent cu tot ce se întâmplă grație formatului LIVE TEXT.