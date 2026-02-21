Rapid – Dinamo, live video în etapa a 28-a din SuperLiga. Miza uriașă a derby-ului de pe Arena Națională

ADVERTISEMENT

Capul de afiș al etapei cu numărul 28 din SuperLiga este dat de Rapid – Dinamo. Derby-ul de pe Arena Națională se anunță incendiar, ambele formații căutând să se impună în antepenultima rundă din sezonul regulat.

Pe lângă rivalitatea extraordinară dintre cele două cluburi și adversitatea arătat nu de puține de ori de suporteri, derby-ul Rapid – Dinamo are și o miză sportivă extraordinară.

În cazul în care nu vor pierde meciul de pe Arena Națională, giuleștenii își vor asigura matematic prezența în play-off, îi vor egala la puncte pe ”roș-albi” și vor rămâne în siajul liderului Universitatea Craiova.

De partea cealaltă, dinamoviștii pot urca provizoriu pe prima poziție a clasamentului dacă se vor impune în partida cu Rapid din etapa a 28-a a SuperLigii.

Stadionul din Giulești o să găzduiască unul dintre cele mai importante meciuri ale actualului sezon de SuperLiga, între Rapid și Dinamo. Situația celor două formații este una similară. .

Ultima confruntare dintre cele două grupări care a avut loc în Giulești, din campionat, a fost în runda a 3-a a play-off-ului sezonului trecut și s-a terminat cu un rezultat favorabil pentru Rapid, 1-0. Aflată deja matematic în play-off, Dinamo vrea să profite de forma nu tocmai bună a rivalilor, elevii lui Costel Gâlcă fiind fără victorie în ultimele trei partide.

Cine va arbitra meciul dintre Rapid și Dinamo din SuperLiga

În contextul tensiunilor legate de arbitraj din ultimul timp, duelul dintre Rapid și Dinamo va fi arbitrat de către Rareș Vidican. Interesant este că „centralul” din Satu Mare a fost delegat ultima oară la CFR Cluj – U Cluj 3-2, meci în care Cristiano Bergodi a avut o ieșire urâtă la adresa lui Andrei Cordea.

Cine transmite la TV Rapid – Dinamo din etapa 28 a SuperLigii

Meciul dintre Rapid și Dinamo poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul Fanatik.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmărit cine se va impune în acest derby, în care orgoliile depășesc limitele.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 20 februarie

Oțelul – UTA 2-2

FC Botoșani – U Cluj 1-3

Sâmbătă, 21 februarie

Ora 18:00: CFR Cluj – Petrolul

Ora 20:30: Rapid – Dinamo

Duminică, 22 februarie

Ora 15:00: FC Argeș – Farul

Ora 20:00: Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Luni, 23 februarie

Ora 17:00: Csikszereda – FC Hermannstadt

Ora 20:00: FCSB – Metaloglobus

Rezultate directe între cele două echipe

În ultimele 5 meciuri directe din campionat, Rapid s-a impus de două ori în fața lui Dinamo, în timp ce restul meciurilor s-au încheiat la egalitate. Iată scorurile ultimelor 5 partide din SuperLiga între cele două:

Dinamo – Rapid 0-2 (19 octombrie 2025)

Dinamo – Rapid 0-0 (12 mai 2025)

Rapid – Dinamo 1-0 (6 aprilie 2025)

Dinamo – Rapid 0-0 (22 decembrie 2024)

Rapid – Dinamo 1-1 (18 august 2024)

Transferuri Rapid în această iarnă

Rapid a făcut cinci mutări interesante în mercato de iarnă. Bucureștenii i-au adus pe Robert Sălceanu, Dejan Iliev, Daniel Paraschiv, Olimpiu Moruțan și Talisson. Totodată, 9 jucători au părăsit-o fie definitiv, fie împrumut pe formația din Giulești, iar aici îi enumerăm pe Claudiu Micovschi, Cristopher Braun, Cristi Ignat, Antoine Baroan, Franz Stolz, Timotej Jambor, Luka Gojkovic, Robert Bădescu și Rareș Pop.

Transferuri Dinamo din mercato de iarnă

Dinamo a oficializat trei mutări oficiale, iar în scurt timp va fi anunțată a 4-a, . Anterior atacantului au fost legitimați Matteo Duțu, Valentin Țicu și Ianis Tarbă. La capitolul plecări, „câinii” s-au despărțit de Stipe Perica, Charalampos Kyriakou, Raul Rotund, Casian Soare și Luca Bărbulescu.

Cotele la pariuri pentru duelul Rapid – Dinamo

Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe Dinamo, care are o cotă la victorie de 2.47. Un succes al giuleștenilor are o cotă de 2.95, în timp ce o eventuală remiză are o cotă de 3.40. Variantele precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 1.78, respectiv 1.34.

Vezi live video Rapid – Dinamo, în etapa 28 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul Arena Națională, dintre Rapid și Dinamo, sunt pe Fanatik.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Costel Gâlcă, Zeljko Kopic, Alex Dobre și Cătălin Cîrjan pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!