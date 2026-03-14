Rapid – Dinamo, live video în etapa a 1 din play-off-ul SuperLigii. Derby important pe stadionul din Giulești

Rapid și Dinamo se întâlnesc sâmbătă, de la ora 21:00, în derby-ul etapei cu numărul 1 din play-off-ul SuperLigii, iar toate informațiile și noutățile le găsiți pe FANATIK.
Iulian Stoica
14.03.2026 | 13:12
Rapid și Dinamo se vor duela în etapa 1 din play-off-ul SuperLigii.
Capul de afiș al etapei cu numărul 1 din play-off-ul SuperLigii este dat de Rapid – Dinamo. Derby-ul de pe arena din Giulești se anunță incendiar, ambele formații căutând să se impună în runda de deschidere a noului campionat.

Live video Rapid – Dinamo, în etapa 1 din play-off. A 3-a întâlnire dintre cele două mari rivale în acest sezon

Rapid și Dinamo au mai dat piept în această stagiune de două ori, în sezonul regulat. Duelurile precedente au fost adjudecate de giuleșteni (2-0 și 2-1), iar formația din Ștefan cel Mare va căuta revanșa.

Echipele sunt despărțite de doar două puncte în clasament, Rapid având 28, iar Dinamo 26 după înjumătățire. Atât trupa lui Costel Gâlcă, cât și cea a lui Zeljko Kopic încearcă să obțină o victorie în prima etapă din play-off, ambele formații dorind o clasare ce duce în cupele europene.

Rezultatele recente din campionat nu sunt de partea niciuneia dintre cele două rivale. Rapid a remizat în ultima etapă cu Universitatea Craiova (1-1), în timp ce Dinamo a pierdut în fața lui CFR Cluj (0-2).

Cine va arbitra meciul dintre Rapid și Dinamo din etapa 1 din play-off

Cine transmite la TV Rapid – Dinamo din prima etapă a play-off-ului

Meciul dintre Rapid și Dinamo poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Interesant este că duelul a suferit patru modificări în program.

Site-ul Fanatik.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmărit cine se va impune în acest derby, în care orgoliile depășesc limitele.

Iată programul complet al rundei de play-off:

Vineri, 13 martie

  • Ora 20:30: Universitatea Craiova – FC Argeș

Sâmbătă, 14 martie

  • Ora 21:00: Rapid – Dinamo

Luni, 16 martie

  • Ora 20:30: U Cluj – CFR Cluj

Rezultate directe între cele două echipe

În ultimele 5 meciuri directe din campionat, Rapid s-a impus de trei ori în fața lui Dinamo, în timp ce restul partidelor s-au încheiat la egalitate. Iată scorurile ultimelor 5 dueluri din SuperLiga între cele două:

  • Rapid – Dinamo 2-1 (21 februarie 2026)
  • Dinamo – Rapid 0-2 (19 octombrie 2025)
  • Dinamo – Rapid 0-0 (12 mai 2025)
  • Rapid – Dinamo 1-0 (6 aprilie 2025)
  • Dinamo – Rapid 0-0 (22 decembrie 2024)

Cotele la pariuri pentru duelul Rapid – Dinamo

Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe Rapid, care are o cotă la victorie de 2.25. Un succes al rivalilor are o cotă de 3.55, în timp ce o eventuală remiză are o cotă de 3.15. Variantele precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 1.92, respectiv 1.38.

Vezi live video Rapid – Dinamo, în etapa 1 din play-off. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul din Giulești, dintre Rapid și Dinamo, sunt pe Fanatik.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Costel Gâlcă, Zeljko Kopic, Alex Dobre și Cătălin Cîrjan pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
