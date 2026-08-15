Rapid – Dinamo, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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Rapid – Dinamo, primul derby bucureștean din acest sezon și cel mai important meci al etapei a 5-a din SuperLiga, se joacă sâmbătă, 15 august, de la ora 21:30. Pe un stadion Giulești arhiplin se duelează două formații cu pretenții la locurile fruntașe în acest an competițional. Întâlnirea este transmisă de posturile Digi Sport și Prima Sport

Rapid – Dinamo în etapa 5 din SuperLiga României

Rapid și Dinamo sunt două dintre cele mai în formă formații din acest început de sezon intern. Gazdele nu au pierdut niciun meci și arată o față nouă cu Daniel Pancu (48 de ani) pe bancă. De cealaltă parte, „câinii” au început cu stângul sezonul, 0-1 la Ploiești cu Petrolul, dar apoi s-au metamorfozat și acum reprezintă o echipă de temut, care marchează la foc automat. Derby-ul din runda a 5-a se anunță mai mult decât atractiv.

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Superliga Rapid 2026-08-15T18:30:00Z Dinamo

Clasament SuperLiga etapa 5, înainte și după Rapid – Dinamo

Alb-vișiniii și rivalii lor din acest weekend se află în prima jumătate a clasamentului SuperLigii. Înainte de etapa a 5-a, Rapid ocupă locul 3, la egalitate cu FCSB, și la un punct de liderul FC Argeș. Dinamo, grație unui golaveraj excelent (10 – 3), este pe locul 4 și se anunță o echipă extrem de periculoasă pentru orice rivală.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ FC Argeș 5 3 1 1 4-3 10 2 ▲ Petrolul 5 3 0 2 4-6 9 3 ▼ FCSB 4 2 2 0 6-2 8 4 ▼ Rapid 4 2 2 0 5-2 8 5 ▲ Farul 5 2 2 1 9-7 8 6 ▲ Dinamo 4 2 1 1 10-3 7 7 ▼ Univ. Craiova 4 2 0 2 9-6 6 8 ▼ U Cluj 3 2 0 1 4-3 6 9 Corvinul 4 1 2 1 4-3 5 10 ▼ Oțelul 4 1 2 1 5-5 5 11 ▼ Sepsi OSK 4 1 2 1 2-2 5 12 ▼ FC Voluntari 5 1 1 3 4-13 4 13 ▼ CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3 14 FC Botoşani 4 0 3 1 4-5 3 15 UTA 4 0 2 2 2-7 2 16 Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Rapid – Dinamo: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Rapid – Dinamo LIVE VIDEO comentariul în timp real

Pe FANATIK nu ratezi nimic din ceea ce se întâmplă în Giulești, la cea mai tare întâlnire a etapei, Rapid cu Dinamo. Niciun gol, nicio ocazie, niciun șut, niciun corner sau schimbare. Tot ceea ce se petrece în cele 90 de minute și în prelungiri apare în această secțiune a comentariului în timp real.

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Echipele de start și schimbări la Rapid – Dinamo

și Nuno Campos (51 de ani), la derby-ul din etapa 5 de SuperLiga sunt mai jos. Aici, toate informațiile se actualizează automat, în timp real. În afară de „primul 11”, mai poți urmări sistemul de joc (apare în dreptul numelui fiecărei formații), lista rezervelor disponibile, marcatorii, dar și schimbările efectuate de cei doi antrenori pe parcursul jocului.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Rapid – Dinamo

Dacă ne uităm pe ofertele caselor de pariuri observăm faptul că bookmakerii văd extrem de echilibrat meciul Rapid – Dinamo. Gazdele au 2,50, în timp oaspeții primesc 2,95. Un pariu recomandat la acest meci este cel bazat pe goluri: „GG sau peste 2,5 goluri” înseamnă o cotă de 1,57 la Superbet.