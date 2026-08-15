Rapid – Dinamo, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

Rapid – Dinamo, primul derby bucureștean din acest sezon și cel mai important meci al etapei a 5-a din SuperLiga, se joacă sâmbătă, 15 august, de la ora 21:30. Pe un stadion Giulești arhiplin se duelează două formații cu pretenții la locurile fruntașe în acest an competițional. Întâlnirea este transmisă de posturile Digi Sport și Prima Sport
Rapid și Dinamo sunt două dintre cele mai în formă formații din acest început de sezon intern. Gazdele nu au pierdut niciun meci și arată o față nouă cu Daniel Pancu (48 de ani) pe bancă. De cealaltă parte, „câinii” au început cu stângul sezonul, 0-1 la Ploiești cu Petrolul, dar apoi s-au metamorfozat și acum reprezintă o echipă de temut, care marchează la foc automat. Derby-ul din runda a 5-a se anunță mai mult decât atractiv.
Alb-vișiniii și rivalii lor din acest weekend se află în prima jumătate a clasamentului SuperLigii. Înainte de etapa a 5-a, Rapid ocupă locul 3, la egalitate cu FCSB, și la un punct de liderul FC Argeș. Dinamo, grație unui golaveraj excelent (10 – 3), este pe locul 4 și se anunță o echipă extrem de periculoasă pentru orice rivală.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|FC Argeș
|5
|3
|1
|1
|4-3
|10
|2▲
|Petrolul
|5
|3
|0
|2
|4-6
|9
|3▼
|FCSB
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|4▼
|Rapid
|4
|2
|2
|0
|5-2
|8
|5▲
|Farul
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|6▲
|Dinamo
|4
|2
|1
|1
|10-3
|7
|7▼
|Univ. Craiova
|4
|2
|0
|2
|9-6
|6
|8▼
|U Cluj
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|9
|Corvinul
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|10▼
|Oțelul
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|11▼
|Sepsi OSK
|4
|1
|2
|1
|2-2
|5
|12▼
|FC Voluntari
|5
|1
|1
|3
|4-13
|4
|13▼
|CFR Cluj
|3
|1
|0
|2
|7-5
|3
|14
|FC Botoşani
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|15
|UTA
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|16
|Csikszereda
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
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