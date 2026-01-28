Scenariu de coșmar pentru Rapid și Dinamo în Europa. Coeficient mic și adversari de foc în preliminariile UEFA

ADVERTISEMENT

Dinamo și Rapid se află în prezent în situații foarte bune în SuperLiga. Ambele echipe bucureștene pot spera chiar și la câștigarea titlului în acest sezon. În plus, și în cazul în care acest obiectiv ar urma să fie ratat, tot există variantele Europa League, prin câștigarea Cupei României în principal, și Conference League. În oricare dintre aceste scenarii însă cele două rivale vor avea mari probleme în a avansa în competițiile continentale în stagiunea viitoare.

Pe scurt: de ce Rapid și Dinamo sunt în pericol în Europa

Asta pentru că ele nu au mai evoluat în cupele europene de mult timp. Rapid a intrat în urmă cu mai bine de 10 ani în faliment, iar clubul a fost nevoit astfel să se reînființeze și să înceapă în ligile inferioare. Giuleștenii au revenit în SuperLiga în urmă cu doar câțiva ani, iar acum par cel mai aproape de o revenire și în cupele europene.

Ultima dată, gruparea alb-vișinie a jucat în preliminariile Europa League în vara anului 2012. Atunci, în august, antrenați de Ioan Ovidiu Sabău, rapidiștii au fost eliminați în turul trei de olandezii de la Heerenveen, echipă antrenată atunci de Marco van Basten, după o înfrângere cu scorul de 0-4 în turul din Olanda și o victorie cu 1-0 în returul de pe Arena Națională. Anterior, în sezonul 2011-2012, Rapid s-a aflat pentru ultima dată în grupe, tot în Europa League. Atunci, sub comanda lui Răzvan Lucescu, Rapid a încheiat pe ultimul loc Grupa C, din care au mai făcut parte PSV Eindhoven, Legia Varșovia și Hapoel Tel Aviv.

Rapid și Dinamo nu au mai jucat de ceva timp în cupele europene, trecând prin faliment, respectiv insolvențe

Dinamo a jucat ultima dată preliminarii, în Europa League, în vara anului 2017, antrenor Cosmin Contra. Atunci, „câinii” au fost eliminați de Athletic Bilbao, după 1-1 pe Arena Națională și 0-3 în Țara Bascilor. Anterior, echipa din „Ștefan cel Mare” mai jucase preliminarii în aceeași competiție în 2012 cu Metalist Harkov și în 2011 cu Vorskla Poltava, două formații din Ucraina, ambele duble fiind pierdute de dinamoviști.

Ultima dată când Dinamo s-a aflat în grupele unei competiții europene s-a întâmplat în 2009. Atunci, antrenați de italianul Dario Bonetti, „câinii” au produs „minunea de la Liberec”, iar apoi au jucat în grupă cu Galatasaray, Panathinaikos și Sturm Graz, obținând 6 puncte după două victorii cu gruparea din Austria și terminând grupa pe locul 3. De atunci, clubul alb-roșu a trecut prin două insolvențe. Din a doua a ieșit recent, iar astfel ediția următoare a competițiilor UEFA este prima în care echipa va avea drept de joc.

Rapid București și Dinamo București nu au coeficient european propriu.

Cele două echipe preiau astfel automat coeficientul de țară al României.

Indiferent dacă ajung în UEFA Champions League, UEFA Europa League sau UEFA Conference League, nu vor fi în urna capilor de serie.

Acest lucru le poate aduce adversari mult peste nivelul lor în fazele preliminare.

Cum funcționează coeficientul UEFA pentru echipele fără istoric, fără coeficient

Așadar, acesta este contextul în care Rapid și Dinamo au ajuns să nu beneficieze de un coeficient propriu, asemenea echipelor care au jucat relativ constant în ultimii ani în cupele europene, măcar în preliminarii, așa cum sunt FCSB, CFR Cluj sau Universitatea Craiova.

În acest caz, ele vor fi nevoite în sezonul viitor, în cazul în care se va ajunge într-un astfel de scenariu bineînțeles, să preia coeficientul de țară al României pe sezonul în curs, care în prezent este de 5000, unul foarte scăzut în principiu, ceea ce înseamnă că echipele bucureștene nu ar urma să fie incluse în urna capilor de serie la tragerile la sorți organizate de UEFA pentru tururile preliminare ale competițiilor continentale din sezonul viitor.

În mod evident, această chestiune este sinonimă cu adversari foarte dificili pentru Rapid și Dinamo indiferent de competiție, deci cu un parcurs complicat spre fazele principale, implicit cu posibilitatea de eliminare prematură, cum a fost cazul în actuala stagiune cu Universitatea Cluj.

De ce coeficientul României este o problemă reală

În prezent, după înfrângerea drastică suferită de FCSB în deplasare cu Dinamo Zagreb în grupa de Europa League, scor 1-4, Doar că distanța față de Croația, care are acum 26.406, s-a mărit în cursa pentru clasarea pe pozițiile 21-22, chestiune care ar permite ca echipa campioană din SuperLiga să meargă direct în turul doi preliminar din Champions League, și nu în primul tur, așa cum se întâmplă în prezent.

De asemenea, între România și Croația se află în acest moment și Ungaria, cu un coeficient de 25.812. În plus, locurile 24 și 25, Serbia și Ucraina, sunt acum la o distanță mică de țara noastră, cu punctaje de 24.687, respectiv 24.412.

Mai mult, toate celelalte țări au în continuare echipe în Europa și Conference League, cu șanse mari de calificare mai departe sau chiar calificate deja matematic, în vreme ce Astfel, este plauzibil ca aceste diferențe să continue pe trendul negativ pentru România până la finalul actualului sezon, dar și în stagiunea viitoare, în cazul în care Rapid și Dinamo se califică în cupele europene și nu reușesc să obțină rezultate notabile.

Indiferent de competiție, Rapid și Dinamo nu vor fi în urna capilor de serie

Așadar, revenind la cele două rivale bucureștene, indiferent că ele vor juca în sezonul viitor în preliminariile UEFA Champions League, UEFA Europa League sau UEFA Conference League, scenariul va fi același.

Ele nu se vor afla în urna capilor de serie și prin urmare vor avea parte de adversari destul de dificili, bineînțeles direct proporțional în funcție de competiție. Așadar, se păstrează proporțiile cunoscute deja. În principiu, cele mai mari șanse ar fi în Conference League, apoi în Europa League, iar traseul cel mai dificil va fi în Champions League, chiar dacă aici ele s-ar înscrie pe așa numita „rută a campioanelor”.

Ce înseamnă asta în preliminariile Champions League

După cum s-a explicat anterior, cel mai probabil și în sezonul viitor campioana României va intra în preliminariile Champions League tot încă din primul tur. Ceea ce înseamnă că, în cazul unui eșec acolo, nu va pica în turul doi preliminar din Europa League, ci în turul doi preliminar din Conference League. Deci o șansă în minus la accederea în faza principală a uneia dintre cele două competiții continentale.

Dacă Rapid sau Dinamo ar ajunge deci în primul tur preliminar din Champions League, ele tot ar risca să fie eliminate chiar și acolo, așa cum de altfel s-a întâmplat în ultimii ani cu două campioane ale României. A fost cazul lui CFR Cluj în fața lui Pyunik Erevan din Armenia, dar a pățit-o și Farul Constanțam echipă aflată atunci în exact aceeași situație, adică în afara urnei capilor de serie, în dubla manșă cu Sheriff Tiraspol.

În plus, chiar în acest sezon, în vara anului trecut, FCSB, din postura de cap de serie, a picat în primul tur preliminar din Champions League cu Inter Club D’Escaldes, campioana din Andorra, deci o formație mai mult decât modestă pe hârtie, iar gruparea roș-albastră a avut mari probleme. După victoria cu 3-1 din turul din Ghencea, echipa antrenată de Elias Charalambous a pierdut returul cu 1-2 și a obținut astfel cu mari emoții calificarea. Iar în turul doi a fost eliminată de Shkendija, campioana din Macedonia de Nord, după o dublă înfrângere, 0-1 la Skopje și 1-2 pe Arena Națională.

Ce riscă în Europa League

Nici acest scenariu nu ar fi chiar unul foarte fericit pentru Rapid și Dinamo în contextul dat. Ele ar intra în competiție tot în primul tur preliminar și ar urma să aibă în principiu adversari complicați încă din această fază.

În plus, în cazul în care ar reuși totuși să avanseze puțin în competiție, în cel mai bun caz în turul 3 ar da peste un „balaur”. Așa cum a fost cazul cu CFR Cluj în acest sezon. Gruparea din Gruia a fost eliminată acolo fără drept de apel de Sporting Braga, după ce și în turul 2 a avut misiune foarte grea cu Lugano.

De ce nici Conference League nu este „ușoară”

La prima vedere, a treia competiție UEFA pare accesibilă. Doar că în acest sezon, Universitatea Cluj, o echipă mai mult decât solidă în sezonul trecut de SuperLiga, a avut parte de un șoc în turul 2 preliminar și a fost eliminată de micuța Ararat-Armenia, după 0-0 în deplasare și 1-2 la Sibiu.

Partea bună în acest scenariu pentru Rapid și Dinamo ar fi constituită de faptul că în Conference League ele ar urma să intre în competiție încă din acest tur 2. Dar, chiar și în aceste condiții, trebuie să treacă trei tururi preliminare în total pentru a ajunge în faza principală, deci din nou o misiune destul de complicată, mai ales în contextul în care, subliniem din nou, ele nu vor fi capi de serie nici în Conference.

Posibili adversari dificili pentru Rapid și Dinamo

Astfel, chiar și lista posibililor adversari din turul 2 preliminar Conference League, așa cum arată în acest moment predicțiile celor de la Football Meets Data pentru sezonul viitor al cupelor europene, arată destul de înfiorător pentru Rapid și Dinamo. Ea ar cuprinde câteva nume mari, precum Șahtior Donetsk, Dinamo Kiev, Midtjylland, Gent, Panathinaikos, Rakow, Lugano, Rijeka sau Beșiktaș.

Bineînțeles, în Europa League lucrurile stau și mai rău. În primul tur preliminar cele două echipe bucureștene ar putea da peste adversari ca Ferencvaros, Steaua Roșie Belgrad sau Ludogorets Razgrad. Iar în eventualitatea accederii în turul 2 pe listă s-ar afla formații precum AZ Alkmaar, FC Copenhaga, Braga sau Basel.

Nu în ultimul rând, în Champions League, în primul tur lucrurile ar arăta în principiu destul de bine, cu posibili adversari ca KuPS Kuopio, Larne FC, The New Saints sau Petrocub Hîncești, dar pe de altă parte mai există acolo și nume ca Shamrock Rovers, Vikingur, Kairat Almaty, Riga, Ballkani, Klaksvik, Borac Banja Luka, Vikingur, Flora Tallinn sau Inter Club D’Escaldes, din nou.

Din turul 2 în mod evident situația se complică, adăugându-se posibili adversari precum Partizan Belgrad, Slovan Bratislava, Celje sau Omonia Nicosia.

De ce acesta este un scenariu de coșmar pentru fotbalul românesc

În acest context, este esențial ca măcar una dintre Rapid și Dinamo, în cazul în care ambele se vor afla în situația de a concura în preliminariile cupelor europene în sezonul viitor, să ajungă în faza principală, fie chiar și doar în Conference League.

De asemenea, este nevoie ca ele să adune puncte și pe parcursul preliminariilor, chiar dacă nu vor reuși ambele să meargă cap la cap până la final. Asta pentru că, în caz contrar, România riscă să piardă definitiv acea luptă cu Ungaria, Croația, Serbia și Ucraina pentru a ajunge pe unul dintre locurile 21 sau 22 în clasamentul coeficienților UEFA pe ultimii 5 ani, astfel încât să putem spera măcar că în următorii ani să ducem campioana în turul 2 preliminar din Champions League, și nu în primul tur, așa cum se întâmplă deja de destul de mult timp.

Ce ar trebui să facă Rapid și Dinamo pentru a schimba situația

În mod clar, cele două rivale bucureștene ar nevoie în principal de și mai multe investiții în transferuri de jucători cu calitate în această vară, întrucât loturile din prezent dispun de puțini fotbaliști cu experiență continentală notabilă.

Odată împlinit acest deziderat, cei de la Rapid și Dinamo ar putea să înceapă să spere la obținerea unor rezultate bune în preliminariile cupelor europene, astfel încât în sezoanele viitoare să beneficieze și ele de coeficient propriu și să nu mai depindă de coeficientul de țară al României, așa cum este în prezent.

Așadar, de la sezon la sezon ele ar putea progresa la nivel continental, până când ar putea tinde la prezențe constante în fazele principale din competițiile UEFA, astfel încât să contribuie semnificativ și la ridicarea coeficientului de țară, chestiune care la rândul ei va produse alte efecte benefice în timp pentru echipele din SuperLiga.

De ce Europa poate deveni un test dur pentru Rapid și Dinamo

Tocmai prin prisma faptului că ele nu au mai jucat de mult timp la un astfel de nivel și nici nu beneficiază de mulți jucători cu o experiență vastă din această perspectivă, posibila experiență a celor două echipe în sezonul viitor ar urma să fie destul de complicată.

În plus, bineînțeles că la conturarea acestui tablou contribuie foarte mult și planul reprezentat de lipsa coeficientului propriu, deci implicit spectrul unor adversari puternici sau chiar foarte puternici.