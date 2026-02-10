Sport

Rapid – Dinamo se poate juca pe Arena Națională! Modificări de ultim moment făcute de LPF: ce se întâmplă cu meciurile Craiovei și FCSB-ului

LPF a modificat programul etapei a 28-a din SuperLiga! Meciurile FCSB-ului și Craiovei au fost mutare, iar Rapid - Dinamo se poate disputa acum pe Arena Națională
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.02.2026 | 19:25
Rapid Dinamo se poate juca pe Arena Nationala Modificari de ultim moment facute de LPF ce se intampla cu meciurile Craiovei si FCSBului
ULTIMA ORĂ
Rapid - Dinamo se poate juca acum pe Arena Națională. Foto: Sport Pictures
LPF a anunțat în cursul zilei de marți modificări efectuate în ceea ce privește programările meciurilor din etapa cu numărul 28 din acest sezon regulat de SuperLiga.

LPF a modificat programul etapei a 28-a din SuperLiga! Când se joacă Rapid – Dinamo, FCSB – Metaloglobus și Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Inițial, trebuia ca FCSB – Metaloglobus să se dispute sâmbătă, 21 februarie, iar Rapid – Dinamo duminică, 22 februarie. Marea problemă generată de această situație era că administratorii Arenei Naționale au transmis că nu sunt de acord ca două partide să se dispute pe acest stadion în două zile consecutive.

Astfel, derby-ul dintre Rapid și Dinamo ar fi urmat să se joace în Giulești, în contextul în care se știe că între cele două cluburi există un protocol ca jocurile directe să se dispute pe Arena Națională, iar suporterii echipei oaspete să beneficieze de o întreagă peluză. Iar acum, în situația inițială, această chestiune nu ar mai fi fost posibilă.

Problema a fost rezolvată acum de LPF. Meciul Rapid – Dinamo a fost mutat de duminică seară sâmbătă seară, de la ora 20:00, în vreme ce FCSB – Metaloglobus a fost pus luni seară, de la 20:00. Așadar, sunt două zile între aceste partide, iar ambele se pot juca acum pe Arena Națională.

Pe de altă parte, pentru a putea fi puse în scenă aceste modificări, iar deținătorul de drepturi TV să fie de acord, a fost nevoie ca meciul Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, programat inițial luni seară, să fie pus acum duminică seară, de la ora 20:00.

Noul program al etapei cu numărul 28 din SuperLiga:

Vineri, 20 februarie

  • Ora 17.00 Oțelul Galați – UTA Arad
  • Ora 20.00 FC Botoșani – Universitatea Cluj

Sâmbătă, 21 februarie

  • Ora 18.00 CFR 1907 Cluj – Petrolul Ploiești
  • Ora 20.30 FC Rapid – Dinamo București

Duminică, 22 februarie

  • Ora 15.00 FC Argeș – Farul Constanța
  • Ora 20.00 Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Luni, 23 februarie

  • Ora 17.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Hermannstadt
  • Ora 20.00 FCSB – FC Metaloglobus București
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
