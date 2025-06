Rapid, transfer direct din Serie A! El semnează azi pe doi ani cu echipa lui Costel Gâlcă. Exclusiv

Rapid este în plină reconstrucție după un sezon 2024/2025 de-a dreptul ratat. FANATIK a aflat că Mauro Pederzoli, ultima oară director sportiv la Parma, va semna astăzi, duminică, 8 iunie, cu formația patronată de Dan Șucu.

Rapid, transfer tare direct din Serie A! Mauro Pederzoli semnează duminică pe doi ani cu echipa lui Costel Gâlcă

După ce l-a numit pe , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK, Rapid a început căutările pentru a aduce în Giulești un nou director sportiv. În primă fază, clubul alb-vișiniu , după ce și-a agățat ghetele în cui.

ADVERTISEMENT

Totuși, după mai multe , alegerea conducerii clubului a fost cu totul alta. Mauro Pederzoli va fi noul director sportiv al celor de la Rapid, informație anunțată de .

Din informațiile FANATIK, directorul sportiv italian în vârstă de 63 de ani va semna duminică, 8 iunie, contractul cu Rapid. FANATIK a aflat că înțelegerea dintre clubul alb-vișiniu și Mauro Pederzoli se întinde pe o perioadă de doi ani.

ADVERTISEMENT

Mauro Pederzoli, CV diversificat

Mauro Pederzoli este un nume sonor în fotbalul italian. Noul director sportiv al Rapidului și-a început cariera ca director sportiv la Brescia, locul unde s-a născut, în perioada iulie 2000 – februarie 2003.

Ulterior, omul de fotbal italian a cochetat cu diverse echipe printre care Cagliari, Liverpool, Torino, Novara sau la echipa a doua a lui AC Milan. În afara Italiei, Mauro Pederzoli a lucrat pentru Cerro Porteno (Paraguay), Quevedo (Ecuador), Miami FC (SUA) sau Guizhou FC (China).

ADVERTISEMENT

Ultima oară, Mauro Pederzoli a fost legitimat la Parma și s-a implicat inclusiv în transferurile lui Dennis Man și Valentin Mihăilă de la FCSB, respectiv Universitatea Craiova. Venit în tabăra „cruciaților” pe 24 mai 2021, Mauro Pederzoli a lucrat la Parma inclusiv cu .

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu a anunțat revoluție la Rapid în noul sezon: „Vom tăia în carne vie”

Rapid s-a calificat în play-off-ul SuperLigii în sezonul precedent, însă alte obiective importante, precum câștigarea Cupei României și calificarea în cupele europene nu au fost îndeplinite. Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a anunțat schimbări masive la Rapid în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Tot sezonul, tot timpul, la noi a fost o problemă, un scandal. Nu trebuie să mai spun eu. Când ești familie, trebuie să fii unit, nu indiferent. Da, prea multe orgolii din partea multora. Nu e ceva ce ne dorim. Și aici va trebui să tăiem în carne vie! (…)

N-o să rămână același lot pentru sezonul viitor. Or să vină jucători și or să plece alții. Dar, da, cu mulți jucători care sunt astăzi la Rapid putem să ne batem la titlu. Eu cred principalul motiv a fost faptul că noi nu am fost o familie.

Și au existat tot timpul discuții, de la birouri la partea sportivă, absolut toți. Ar fi trebuit să arătăm altfel”, a declarat Victor Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Rapid l-a transferat deja pentru sezonul viitor pe kosovarul Drilon Hazrollaj, care i-a costat pe giuleșteni suma de 900.000 de euro. De asemenea, clubul din Giulești a trimis deja banii pentru a activa clauza de cumpărare a lui Kader Keita, de la CFR Cluj.