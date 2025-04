Rapid e cea mai dezavantajată echipă din play-off? Marius Șumudică e categoric: „De departe!”

după CFR Cluj – Rapid 1-1. Antrenorul giuleștenilor consideră că Rapid mai are un adversar în plus în play-off.

Marius Șumudică își strigă nemulțumirea după CFR Cluj – Rapid 1-1: „Mie nu mi se pare ofsaid”

: „De departe Rapid e ceva mai dezavantajată echipă. Încă o dată, da. Horia, înțelege, și vreau să îl fac și pe Andrei Vochin să înțeleagă.

Eu nu sunt afectat și niciodată nu pun la îndoială probitatea acestui om, Hațegan. Probabil a fost ofsaid, dar nu știu, eu nu cred. Probabil a fost. Nu știu ce s-a întâmplat cu liniile. Mie mi se pare că nu e ofsaid. Eu consider că probabil domnul Hațegan are dreptate și n-am…”.

Antrenorul Rapidului i s-a adresat apoi consilierului lui Răzvan Burleanu: „Eu pun o simplă întrebare lui Andrei Vochin. Te pricepi la fotbal și eu cred că și oamenii din studio. Îți spun ce am simțit eu de pe margine la meciul ăsta și vorbeam și cu tușierul.

La fiecare aut de margine, jucătorii adverși câștigau cel puțin 6-7 metri. Mie nu îmi venea să cred. Orice fault, orice duel, orice la limită, noi eram Lakers și se dădea imediat greșeală personală, dincolo nu. Deci crede-mă ce îți spun”.

Marius Șumudică, dialog contradictoriu cu Andrei Vochin: „Voi aveți o problemă cu auturile”

Andrei Vochin i-a dat imediat replicat lui „Șumi”: „Și Dan Petrescu în minutul 1 n-a avut un aut care a fost al lui. Păi nu știu că nu l-am văzut. El tot timpul primul aut trebuie să fie al lui și dacă nu i se dă… Voi aveți o problemă cu auturile. E foarte bine”.

Marius Șumudică s-a apărat: „Nu știu, n-am văzut. Andrei, știu că ești un băiat cu simțul umorului. Eu am vorbit pe toată durata partidei ce am simțit eu ca antrenor. Eu așa am simțit”.

Analistul FANATIK SUPERLIGA îi atrage atenția: „Păi așa a simțit și Rădoi, care a zis că n-a jucat hochei, așa simt toți pentru că sunteți subiectivi în situațiile astea”.