Rapid e favorită la titlu și își creionează lotul de Champions League! Șase jucătoare de națională au semnat cu echipa din Giulești

Rapid București este aproape de titlu în Liga Florilor. Echipa antrenată de Carlos Viver are un punct avans față de CSM București, cu patru etape rămase de disputat din actuala stagiune. Titlul este sinonim cu participarea în Liga Campionilor pentru Rapid.

Rapid e favorită la titlu și își creionează lotul de Champions League! Șase jucătoare au semnat noi contracte

Echipa din Giulești pregătește stagiunea viitoare și a prezentat șase jucătoare: Eliza Buceschi, Gabriela Perianu, Alexandra Badea, Diana Ciucă, Denisa Dedu și Alexandra Trifan, cea mai veche jucătoare din lot.

ADVERTISEMENT

Denisa Dedu revine pe parchet după un an de pauză, în care a născut un băiețel. Este considerată unul dintre cei mai buni portari ai României și în funcție de evoluții este așteptată să revină și în prima reprezentativă:

„ Am fost în afara terenului o perioadă lungă, mă bucur să le revăd pe fete, să mă alătur echipei. Am ales să merg mai departe la Rapid, am avut încredere în echipă și m-a încântat mult dorința de performanță.

ADVERTISEMENT

Mi-am propus să-mi recapăt musculatura pierdută, să slăbesc, să reintru în formă maximă până la debutul noului sezon”, a spus Denisa Dedu.

Eliza Buceschi rămâne la Rapid: “Cred în continuare în proiect”

Eliza Buceschi a fost dorită de , însă nu a fost mulțumită de contractul oferit de campioana României en-titre. Astfel, Buceschi a hotărât să își prelungească înțelegerea cu Rapid, unde va mai juca un sezon:

ADVERTISEMENT

„Am petrecut 2 ani minunați aici și cred în continuare în proiect. A fost o plăcere să văd că mă doresc multe echipe, dar nu a fost deloc greu să aleg să rămân la Rapid.

Nu am crezut că microbul „Rapid” te poate atinge atât de mult, dar am simțit-o pe pielea mea. Este un sentiment unic atunci când suntem alături de fani și cântăm cu ei, ni se face pielea de găină.”, spune Buceschi.

ADVERTISEMENT

Rapid și CSM București, luptă dreaptă la titlu

pentru câștigarea campionatului, cu un punct avans în fața celor de la CSM București. Cum arată programul ultimelor patru etape:

ADVERTISEMENT

Rapid

Ştiinţa – Rapid

Rapid – Bistriţa

Rapid – SCM Craiova

SCM Râmnicu Vâlcea – Rapid

CSM București

CSM Slatina – CSM Bucureşti

CSM Bucureşti – CS Mioveni

Zalău – CSM Bucureşti

CSM Bucureşti – Baia Mare

„E o mare presiune pe noi, vor urma patru finale grele, le vom lua treptat, dar sper ca după ultima etapă, de la Vâlcea, să fim fericiți. Anul trecut am primit medalia de campioană, dar eram accidentată, în cârje am venit pe podium, anul acesta sper să primesc medalia de aur și să fiu pe picioarele mele”, Gabriela Perianu