Rapid e pe locul 2, dar fanii giuleştenilor sunt îngrijoraţi: „Dacă nu remediem căderea, o să se vadă în clasament!”

Bogdan Baratky, unul dintre cei mai cunoscuți suporteri rapidiști, dar și colaborator FANATIK, . Într-o intervenție video în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Bogdan Baratky a atras atenția asupra jocului nesatisfăcător a giuleștenilor.

Bogdan Baratky: „Clasamentul e peste așteptări, jocul lasă loc de discuție”

„Aș împărți discuția în două: joc și clasament. Clasamentul arată foarte bine și, după părerea mea, este peste așteptările tuturor. Având în vedere campania de transferuri din vara asta, jocul din ultimele sezoane, frământările de la Rapid, nu cred că cineva ar fi pariat pe un start bun de campionat. Și uite că-l avem. Din perspectiva clasamentului și a numărului de puncte, startul e peste așteptări și este, printre altele, meritul lui Gâlcă.

În ceea ce privește jocul, aici, cred, e loc de discuție. În mod normal, un astfel de parcurs și de clasament ar trebui să ajute jocul, în sensul că echipa ar trebui să capete încredere și să vedem un progres de la meci la meci. Lucru care se lasă încă așteptat. Ceea ce am văzut în repriza a doua cu Metaloglobus e îngrijorător. Și cred că, dacă nu se va remedia căderea asta din jocul Rapidului, absența cu zecile de minute la fiecare meci, lucrurile astea riscă să se vadă și în clasament. Mi se pare inevitabil.

Uită-te și la UTA – Rapid va juca cu UTA, vineri seara, pe Giulești –, ce s-a întâmplat în UTA cu Slobozia, când UTA a părut să controleze meciul și, în repriza a doua, pe fondul unei dispariții din joc, pe fondul unei scăderi, au lăsat adversarul să vină peste ei și rezultatul s-a văzut.

Chiar mă gândeam, uitându-mă la meciul Rapidului cu Metaloglobus, că riscă să se întâmple același lucru. Deși Metaloglobus nu și-a creat ocazii, în repriza a doua a fost o dominare sterilă.

Bogdan Baratky, despre schimbările făcute de Costel Gâlcă: „Sunt normale”

Cred că schimbările sunt normale. Gojkovic a făcut un meci slab cu FCSB, deci era normal să caute altă soluție în zona aceea. Iar Koljic și Petrila sunt candidati la primul 11 oricând. Petrila e titular de drept în stânga. Iar pe postul de atacant central, Koljic, teoretic, e prima opțiune, mai e ales că e un jucător în formă, care și marchează. Era imposibil să nu-l titularizezi, după minutele acelea pe care le-a avut cu FCSB pe final de meci. Și minute, și realizări care s-au văzut pe tabelă, într-un meci în care era 2-0 în minutul 75. Deci, mi se par niște schimbări normale.

Stolz pare un portar inconstant. Probabil i-a câștigat încrederea în pregătiri lui Gâlcă. Eu exclud din start varianta în care Gâlca are vreun parti-pris legat de Stolz sau de Aioani. Dar mă aștept ca Gâlcă să-i dea șanse și lui Aioani, că pare un antrenor corect în raport cu jucătorii. Pentru că Stolz a avut mai multe slăbiciuni în aceste 7 etape, iar

Verdict crunt din peluza Giuleștiului: „Jocul Rapidului are mult loc de îmbunătățire”

Jocul Rapidului are mult loc de îmbunătățire. Dar cred că la Rapid se întâmplă trei lucruri în momentul acesta. Rapid, de trei sezoane, a fost educat și antrenat să joace reactiv. Gâlca încearcă să schimbe asta, să transforme Rapidul într-o echipă dominantă. Nu-i iese încă, dar procesul ăsta e de durata. Și cred, de asemenea, că îi lipsesc doi, trei jucători pentru a-și pune ideile în practică.

În timpul jocului, Rapidul – că lotul este foarte apropiat de cele din sezoanele trecute – revine la vechile obiceiuri, la automatismele din trecut. Și apare teama de rezultat, instinctul de a te retrage și de a conserva un avantaj pe care îl ai la un moment dat. Până acum asta a ieșit, dar e foarte posibil să nu se mai întâmple, dacă nu se reglează.

O posibilă explicație pentru inconstanța Rapidului: „Așa a fost antrenată, e greu să schimbi”

(n.r. – e teama asta in ADN-ul Rapidului?) Nu neapărat că e în ADN-ul clubului. Chiar dacă lotul s-a schimbat foarte mult în ultimii trei ani, s-au rulat foarte mulți jucători, la Rapid stilul de joc a fost același. Și în perioada Miță Iosif, și într-o bună măsură cu Mutu, și în sezonul trecut cu Șumudică. Rapid a fost antrenată ca o echipă reactivă, o echipă care să se strângă și să joace pe contre. Nu e vorba de ADN, ci de obișnuință. Cred că e greu să schimbi chestia asta în câteva luni.

Ca simplu suporter, și eu aș fi început cu Stolz sezonul ăsta. Dar mi se pare corect ca, în momentul acesta, să îi dai o șansă și lui Aioani, pentru că Stolz a manifestat slăbiciuni”, a declarat Bogdan Baratky la FANATIK SUPERLIGA.