Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Rapid e pregătită de derby-ul cu FCSB: „Să se califice joi şi să ia bătaie duminică!”

Rapid e gata să obțină de o nouă victorie în fața rivalei FCSB. Paradoxal, giuleștenii le țin pumnii roș-albaștrilor în Europa League
Cristian Măciucă
13.08.2025 | 17:14
Rapid e pregatita de derbyul cu FCSB Sa se califice joi si sa ia bataie duminica
EXCLUSIV FANATIK
Rapid e pregătită de derby-ul cu FCSB: „Să se califice joi şi să ia bătaie duminică!” FOTO: Fanatik

Rapid nu a învins-o niciodată pe FCSB în cele patru partide din sezonul trecut. Alb-vișiniii vor să profite însă de forma slabă a campioanei și să o bată, din nou, în derby-ul etapei a 6-a din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Rapid e gata să o bată pe FCSB, dar îi ține pumnii în Europa: „Să ia bătaie duminică și să se califice joi”

Rapid vrea să profite de forma proastă a FCSB-ului și obțină o nouă victorie în fața rivalei. Echipa lui Costel Gâlcă e neînvinsă după cinci etape și e pe locul 2, la trei lungimi de liderul U Craiova. Rapid – FCSB se va juca pe Arena Națională, duminică, 17 august, de la ora 21:30.

FCSB are însă o misiune importantă înaintea duelului cu alb-vișiniii. Joi, 14 august, campioana României joacă returul cu Drita din turul 3 preliminar Europa League. Manșa secundă va pleca de la scorul de 3-2 pentru roș-albaștri, care merg în Kosovo cu mai multe probleme de lot. Risto Radunovic s-a accidentat și nu va juca nici în derby-ul cu Rapid. 

ADVERTISEMENT

„Una peste alta, echipa e neînvinsă. E un pacurs bun în aceste prime etape. Urmează acest meci cu FCSB, apoi Metaloglobus și UTA Arad. Echipa poate termina acest prim capul de meciuri pe primul loc. Din punct de vedere fizic, echipa nu stă rău.

Eu cred că trebuie să ajungă la o constanță în joc și atunci va face mult mai multe puncte față de ce s-a reușit până acum. E mulțumitor. Antrenor nou, jucători noi. Echipa e sus acolo, alături de Craiova. Sunt perspective.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Eu sper ca FCSB să se califice. Pentru Rapid, cel mai bine ar fi să învingă FCSB duminică. Pentru fotbalul românesc ar fi ca FCSB să vină după o calificare. (n.r. – ce e bine pentru Rapid?) Să ia bătaie duminică și să se califice joi. Și o poate face”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner....
Digisport.ro
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva

În sezonul trecut, cele patru derby-uri Rapid – FCSB s-au terminat, trei la egalitate (0-0, 0-0, 3-3) și unul cu victoria roș-albaștrilor (2-1).

ADVERTISEMENT

Rapidistii DEBORDEAZA DE OPTIMISM inaintea DERBY-ului cu FCSB

Marius Şumudică a vrut să transfere vedeta Universităţii Craiova în Turcia: “Mi-au cerut...
Fanatik
Marius Şumudică a vrut să transfere vedeta Universităţii Craiova în Turcia: “Mi-au cerut o sumă uriaşă! L-am luat pe Drăguş în locul lui”
Andrei Borza, pedepsit de Gâlcă?! Marius Şumudică, intervenție în forță: “E viitorul fundaș...
Fanatik
Andrei Borza, pedepsit de Gâlcă?! Marius Şumudică, intervenție în forță: “E viitorul fundaș al echipei naționale!”
Motivele crizei de neoprit de la FCSB. „E important ca pasajul să nu...
Fanatik
Motivele crizei de neoprit de la FCSB. „E important ca pasajul să nu devină tunel”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Monica Seles a rupt tăcerea după ce a fost diagnosticată cu miastenia gravis:...
iamsport.ro
Monica Seles a rupt tăcerea după ce a fost diagnosticată cu miastenia gravis: 'Mi-a luat mult timp să accept'. Suferința legendei care câștiga Roland Garros la 16 ani
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!