Rapid e pregătită de derby-ul cu FCSB: „Să se califice joi şi să ia bătaie duminică!”

Rapid nu a învins-o niciodată pe FCSB în cele patru partide din sezonul trecut. Alb-vișiniii vor să profite însă de forma slabă a campioanei și să o bată, din nou, în derby-ul etapei a 6-a din SuperLiga.

Rapid e gata să o bată pe FCSB, dar îi ține pumnii în Europa: „Să ia bătaie duminică și să se califice joi”

Rapid vrea să profite de forma proastă a FCSB-ului și obțină o nouă victorie în fața rivalei. Echipa lui Costel Gâlcă e neînvinsă după cinci etape și e pe locul 2, la trei lungimi de liderul U Craiova. duminică, 17 august, de la ora 21:30.

FCSB are însă o misiune importantă înaintea duelului cu alb-vișiniii. Joi, 14 august, campioana României joacă returul cu Drita din turul 3 preliminar Europa League. Manșa secundă va pleca de la scorul de 3-2 pentru roș-albaștri, care merg în Kosovo cu mai multe probleme de lot.

„Una peste alta, echipa e neînvinsă. E un pacurs bun în aceste prime etape. Urmează acest meci cu FCSB, apoi Metaloglobus și UTA Arad. Echipa poate termina acest prim capul de meciuri pe primul loc. Din punct de vedere fizic, echipa nu stă rău.

Eu cred că trebuie să ajungă la o constanță în joc și atunci va face mult mai multe puncte față de ce s-a reușit până acum. E mulțumitor. Antrenor nou, jucători noi. Echipa e sus acolo, alături de Craiova. Sunt perspective.

Eu sper ca FCSB să se califice. Pentru Rapid, cel mai bine ar fi să învingă FCSB duminică. Pentru fotbalul românesc ar fi ca FCSB să vină după o calificare. (n.r. – ce e bine pentru Rapid?) Să ia bătaie duminică și să se califice joi. Și o poate face”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

În sezonul trecut, cele patru derby-uri Rapid – FCSB s-au terminat, trei la egalitate (0-0, 0-0, 3-3) și unul cu victoria roș-albaștrilor (2-1).

