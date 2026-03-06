Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu George Copos nu poate uita

ADVERTISEMENT

„FANATIK Rapid” a avut un invitat de top. În studiou, alături de Robert Niță, a fost nimeni altul decât Mircea Geoană, un mare om de stat și un diplomat de carieră. Timp de mai bine de o oră, fostul secretar general adjunct al NATO a depănat amintiri și a dezvăluit episoade mai puțin cunoscute din istoria vișinie. A vorbit și de episodul cu Copos și cu fanii care l-a deranjat.

Mircea Geoană și iubirea sa pentru Rapid. Cine l-a împins spre culorile alb-vișinii

Rapid București a avut un deceniu extrem de complicat (2016 – 2026). În toată această perioadă, clubul din Giulești a trebuit să o ia de „jos”, de extrem de jos, și să bată drumul înapoi spre prima divizie. Pe 14 decembrie 2016 era pronunțat falimentul clubului de sub Grant. Clubul alb-vișiniu a prins însă din nou viață. Rapidul a luat-o de jos, din Liga a 5-a, iar în 2021, după 6 ani de suferință, clubul a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc.

Tot timpul, indiferent de divizia în care a jucat, de conducere, de rezultate, fanii adevărați au fost alături de echipă. . La emisiunea „FANATIK Rapid”, fostul om politic și-a spus povestea. Acesta a amintit de un cântec al galeriei care are refrenul: „Când am venit prima oară pe Giulești..”, apoi a spus cum a ajuns rapidist.

A fost oarecum paradoxal, povestește Geoană, relația sa cu Rapidul. Motivul: părinții săi veniseră în Capitală din Craiova și, logic, ei țineau cu Universitatea. „E o poveste unică pentru fiecare dintre noi. Părinții mei, ambii veniți în București din Craiova, țineau cu Știința. Tata, ofițer, dar tot cu Știința ținea. Și blocurile în care am stat cu ei de la 14 ani erau blocuri militare. Erau toți steliști”.

În ciuda faptului că nimeni din familie nu ținea cu Rapidul, Mircea Geoană s-a apropiat de suflarea alb-vișinie datorită unui coleg și tatălui acestuia. „Am avut un coleg, cel mai bun prieten al meu din Școala Generală, Răzvan. El și tatăl său, ambii rapidiști, m-au dus pe Giulești prima dată. Așa s-a întâmplat. Era și altă perioadă. Erau anii 70, 70 și un pic, Rapidul era cum e acum FCSB/Steaua, cea mai populară echipă din România”, povestește diplomatul.

Episoade mai puțin cunoscute din istoria vișinie povestite de fostul oficial NATO

Mircea Geoană și-a amintit de unele episoade pe care mai puțini fani ai Rapidului le cunosc. În 1975, în Giulești a avut loc o mare tragedie. „Pe atunci, când se construia sala mare de sport de lângă arenă, la un meci cu Poli Iași, s-au urcat mai mulți suporteri pe schelele din apropiere, de pe sala de sport. La un moment dat, acestea s-au prăbușit și a fost o tragedie foarte mare”, spune fostul om politic.

Un alt moment greu pentru Rapid, de această dată din punct de vedere sportiv, este retrogradarea din anii 70. Mircea Geoană își amintește că Poli Iași i-a învins atunci pe giuleșteni. De supărare, acesta s-a îmbolnăvit.

„Am făcut febră. De nervi. Tot speram, în sinea mea, la un lucru care s-a petrecut cu un an înainte. Atunci, pentru Sportul Studențesc, care era echipa unei părți a familiei Ceaușescu, ca să nu pice în Divizia B, au făcut campionat cu 18 echipe. Și am sperat că se mai schimbă sistemul și pentru Rapid”, spune Geoană.

Ce spune Geoană despre sintagma „Rapid, echipa anti-sistem”

În acest context al retrogradării Rapidului și al faptului că giuleștenii nu au mai beneficiat de un „bonus” precum Sportul Studențesc, Robert Niță i-a amintit invitatului său despre sintagma „Rapid, echipa anti-sistem”. Despre acest lucru, Mircea Geoană a avut o poziție moderată.

„Toată lumea spune de Rapid, echipa anti-sistem, da! Cred că Rapid are o combinație interesantă, care îl face unic un pic ca și club, ca suporteri. Pentru că e o poveste în spatele ăsteia, nu sunt doar rezultatele. Unu: este un pic din Bucureștiul boem-interbelic.

Maria Tănase, la Feroviaru, când câștigau cupe. Apoi a venit comunismul și multe dintre echipele din România s-au înființat sau și-au schimbat numele în 1948. Steaua s-a înființat, Dinamo. Au desființat Dinamo (…)”.

Treptat, în opinia lui Mircea Geoană, în perioada comunistă, Rapid a devenit oarecum „Proscrisul”. „S-au așezat tare Steaua și Dinamo. Una cu partidul, alta cu Miliția, cu Securitatea. A început ABBA (n.r. retrogradările Rapidului), perioade foarte grele. În 75 îmi amintesc că am luat Cupa venind din Divizia B. Dar a fost greu. Nu e surprinzător că baza de suporteri s-a mai restrâns. Au venit foarte puternic din urmă Steaua și Dinamo cu super-performanțe europene”, spune acesta.

Episodul cu George Copos care l-a deranjat pe Mircea Geoană

Mircea Geoană a amintit și de , una presărată cu succese importante, dar și cu momente mai tensionate. Fostul oficial al NATO dezvăluie că încă este supărat pe o parte dintre fanii giuleșteni care nu l-au tratat, în opinia sa, cum se cuvine pe fostul patron.

„Și acum încă sunt supărat pe pâlcul acela de suporteri care nu au fost ok. Ce a făcut Copos pentru echipa asta, pentru clubul acesta. Să îl aducă pe Mircea Lucescu ca antrenor, să facă performanțe. Iar atunci nu a fost în regulă, la sfârșit, după câte a făcut și cât de mult a reinventat clubul ăsta. Eu și acum sunt supărat pe suporteri, nu pe toți, pe grupul acela. Eu înțeleg că suntem pătimași, că vrei mai mult..”, mai spune Mircea Geoană.