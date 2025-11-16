Sport

Rapid, fără rival și în partidele amicale! Ce jucător a revenit pe teren după 154 de zile

Rapid și alte echipe din SuperLiga au profitat de pauza competițională pentru meciurile interțări din preliminarii și a disputat un joc amical. Pe cine au învins alb-vișinii și ce jucător a revenit pe gazon.
Răzvan Scarlat
16.11.2025 | 07:30
Rapid fara rival si in partidele amicale Ce jucator a revenit pe teren dupa 154 de zile
Jucătorii Rapidului sărbătoresc o victorie pe Arena Națională. Sursa foto: sportpictures.eu
Constantin Gâlcă își ține în priză jucătorii, iar sâmbătă liderul la zi din SuperLiga a disputat o partidă amicală. Fără să forțeze, Rapid a învins, lejer, pe divizionara secundă CS Afumați. Toate cele trei goluri ale partidei au venit după pauză.

Rapid a învins pe CS Afumați. Cine au fost marcatorii

Pentru Rapid au marcat Cristi Manea (47), Leo Bolgado (67) și Antoane Baroan (87-penalty). Partida s-a disputat la Centrul de Antrenament Rapid–Mobexpert din Ștefănești.

Gâlcă a început partida în formula Stolz – Manea, Pașcanu, Kramer, Braun – Hromada, Gojkovic, Grameni – Jambor, Micovschi, Baroan. Pe parcursul meciului au mai intrat Briciu, Bădescu, Ciobotariu, Leo Bolgado, Ignat, Onea, Keita și Dobre.

Cristi Ignat a revenit după operația la umăr

Jocul de verificare cu CS Afumați a venit și cu un moment special. Fundașul Cristi Ignat a revenit pe teren după 154 de zile de pauză. Pe 9 octombrie, tânărul fotbalist revenise la antrenamente după ce a suferit o intervenție chirurgicală la umăr. Ultimul său meci fusese în vară, la EURO U21, în partida Spania – România 2-1.

Pentru Rapid urmează duelul, din deplasare, cu CFR Cluj. Meciul se va disputa duminică, 23 noiembrie. În prezent, alb-vișiniii sunt lideri în SuperLiga, cu 3 puncte în plus față de FC Botoșani, principala urmăritoare. În acest sezon, pe teren străin, giuleștenii sunt fără înfrângere.
Cinci victorii și trei remize este bilanțul Rapidului în deplasare până acum, golaveraj 12-4. Pe 1 noiembrie, în ultimul meci, alb-vișiniii au remizat cu Universitatea Craiova, scor 2-2.

CSA Steaua și Petrolul au remizat în Ghencea

Tot sâmbătă, Petrolul a remizat cu CSA Steaua, scor 2-2. Partida s-a disputat în Ghencea. Pentru “militari” au marcat Lopez (15) și Pacionel (64). Pentru “lupi” au punctat Rafinha (16, 89). Amintim că roș-albaștrii, din cauza situației juridice, nu au drept de promovare în primul eșalon., spre marea dezamăgire a fanilor.

Un alt meci între o echipă din SuperLiga și o grupare din divizia secundă a avut loc la Arad, între UTA Arad și Corvinul Hunedoara. Oaspeții s-au impus cu 2-1, grație golurilor marcate de Ribeiro și Pîrvulescu (90). Pentru gazde a punctat Țăroi (61).

De asemenea, Universitatea Cluj a jucat tot sâmbătă un joc de verificare contra lui Zimbru Chișinău. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 2-2.

