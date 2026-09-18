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Rapid – FC Argeș, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 10. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

Rapid - FC Argeș, SuperLiga, etapa 10. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de pe Giulești.
Adrian Baciu
18.09.2026 | 18:55
Rapid FC Arges LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 10 Informatii de ultima ora statistici OPTA desfasurarea meciului in timp real
SPECIAL FANATIK
Rapid - FC Argeș, live în SuperLiga. Sursa foto: sportpictures.eu
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Rapid – FC Argeș, meci contând pentru etapa cu numărul 10 din SuperLiga, care se joacă vineri, de la ora 21:00, poate schimba, pentru 48 de ore, liderul. Dacă învinge, echipa lui Daniel Pancu (49 de ani) trece peste rivala Dinamo, care joacă sâmbătă. Partida din Giulești este transmisă de Digi Sport și Prima Sport.

Rapid – FC Argeș în etapa 10 din SuperLiga României

Un singur moment dificil a avut Rapidul lui Pancu în acest sezon. E vorba de eșecul cu Dinamo de pe teren propriu. În rest, alb-vișiniii și-au câștigat în general meciurile considerate mai ușoare, iar cu o rivală la locurile fruntașe, U Craiova, au remizat. Pe Giulești vine acum FC Argeș, echipă în criză de joc, puncte și rezultate. Piteștenii nu mai bat pe nimeni de la începutul lui august.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 10
Rapid
FC Argeș

Clasament SuperLiga etapa 10, înainte și după Rapid – FC Argeș

Cu cinci victorii, trei remize și un eșec, Rapid este pe locul 2 în clasament, la 2 puncte de Dinamo. O victorie cu FC Argeș înseamnă locul 1 până la duelul „câinilor” cu Farul. FC Argeș, după ce a fost o etapă pe locul 1, a început prăbușirea. Elevii lui Bogdan Andone (51 de ani) au ajuns pe locul 10.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 9 6 2 1 19-7 20
2 Rapid 9 5 3 1 11-5 18
3 Univ. Craiova 9 5 2 2 19-9 17
4 Petrolul 9 5 1 3 11-12 16
5 Farul 9 3 5 1 14-10 14
6 Sepsi OSK 9 3 4 2 7-9 13
7 FCSB 9 3 3 3 13-12 12
8 U Cluj 8 4 0 4 12-13 12
9 FC Botoşani 9 2 5 2 13-9 11
10 FC Argeș 9 3 2 4 5-7 11
11 Corvinul 9 2 4 3 8-7 10
12 CFR Cluj 8 3 1 4 12-13 10
13 Oțelul 9 2 4 3 9-12 10
14 UTA 9 2 3 4 13-15 9
15 FC Voluntari 9 2 2 5 9-20 8
16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Rapid – FC Argeș: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Cei 22 de jucători care vor începe partida Rapid – FC Argeș, dar și cei intrați pe parcurs, vor fi monitorizați cu atenție de statisticile OPTA. Mai jos aflăm informații amănunțite. Știm dacă un fotbalist a tras pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), dacă a încasat vreun cartonaș galben/roșu (CG / CR), câte faulturi a făcut (FC) și de câte ori a fost faultat (FP). Vom vedea și paradele reușite (PAR) pe parcursul jocului de portari. Casele de pariuri ofertă cote importante pe astfel de statistici: șuturi, cornere, cartonașe etc.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Rapid – FC Argeș LIVE VIDEO comentariul în timp real

Partida din Giulești este „acoperită” în timp real de un comentariu în format live text. Pe FANATIK sunt prezentate toate evenimentele notabile din Rapid – FC Argeș. În această secțiune apar golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, minutele de prelungire, intervențiile VAR și multe alte evenimente, toate detaliate.

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Echipele de start și schimbări la Rapid – FC Argeș

Cu ce echipă va începe Daniel Pancu acest meci extrem de important pentru configurația clasamentului și ce replică va opune Bogdan Andone. Aflăm totul mai jos, de îndată ce avem la dispoziție informații privind cele două formule de start. În plus, vom cunoaște și așezarea în teren al celor două formații, Rapid și FC Argeș.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Rapid – FC Argeș

Calculele hârtiei înainte de Rapid – FC Argeș ne arată o favorită certă. Gazdele au o cotă de jucat la acest meci: 1,77, în timp ce oaspeții, clar outsideri, primesc undeva spre 4,90. Împinsă din spate de fanii inimoși, echipa lui Pancu va ataca în valuri și sunt șanse să vedem multe goluri. Gazdele au cota 2,07 pentru „Peste 1,5 goluri”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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