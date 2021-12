Rapid – FC Argeş, Live video ora 20:30. Duel pentru play-off. Echipele probabile

Meciul Rapid – FC Argeş are loc vineri, 10 decembrie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul Ambele echipe, care au ca obiectiv intrarea în play-off, vin după eşecuri în runda precedentă: , piteştenii 1-2 acasă cu Gaz Metan.

Unde se joacă meciul Rapid – FC Argeş

Întâlnirea Rapid – FC Argeş se desfăşoară vineri, 10 decembrie, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a 19-a din Casa Pariurilor Liga 1. După exilul de la Mioveni, giuleştenii au revenit pe cel mai mare stadion din ţară, urmând a avea alături şi o parte dintre suporteri.

LPF a ajuns la un acord cu televiziunile pentru a modifica ora de start a meciurilor programate în nocturnă sub ora 21:00, pentru ca fanii să poată avea acces în tribune. Vor fi la meci doar spectatorii cu certificat COVID, în procent de 50 la sută din capacitatea arenei.

Cine transmite la TV partida Rapid – FC Argeş

Partida Rapid – FC Argeş se joacă vineri, 10 decembrie, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, în etapa a 19-a din Casa Pariurilor Liga 1 şi este televizată în direct pe canalele Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. O mai puteţi urmări şi dacă intraţi în direct pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Bucureşti este o zi înnorată, cu o ploaie măruntă şi deasă, iar la ora partidei temperatura nu va depăşi valoarea de 5 grade. Adrian Cojocaru din Galaţi este arbitrul desemnat pentru a conduce acest meci şi se speră să nu aibă parte de nici un eveniment.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Rapid – FC Argeş

Ambele echipe au şi ceva probleme de lot, ale Rapidului fiind mai mari, pentru că din nou, după două etape în care a putut reface cvartetul de fundaşi tradiţional, iare are o absenţă importantă pe axul central, Dragoş Grigore fiind accidentat.

În afara acestuia, nu mai poate conta nici pe aportul lui Alexandru Ioniţă II, care apucat să joace doar etapa trecută şi iarăşi e pe bară, a lui Carnat, Hlistei şi Allami, ultimii trei lăsând atacul doar în Adrian Bălan şi Marzouk. La FC Argeş, sunt absenţi veteranul Cristi Tănase, nerefăcut şi Cristi Dumitru, suspendat.

Echipele probabile la Rapid – FC Argeş

Rapid: H. Moldovan – Belu, Săpunaru, Dandea, Morais – Crepulja, A. Albu – Sefer, R. Ilie, Stahl – A. Bălan. Antrenor: Mihai Iosif

H. Moldovan – Belu, Săpunaru, Dandea, Morais – Crepulja, A. Albu – Sefer, R. Ilie, Stahl – A. Bălan. Mihai Iosif FC Argeș: Greab – Tofan, Turda, J. Miguel, Latovlevici – Meza Colli, Raynov – Ișfan, I. Șerban, Dumitrașcu – Fatai. Antrenor: Andrei Prepeliță

Ambii antrenori sunt sub presiune

Deşi atât Rapid, cât şi FC Argeş, ocupă poziţii bune pentru play-off, giuleştenii fiind chiar pe unul dintre aceste locuri, la cluburi situaţia nu este deloc roză pentru cei aflaţi pe băncile tehnice. este pe poziţie de play-off, dar sunt din ce în ce mai mulţi, inclusiv suporteri, cei care susţin că echipa joacă un fotbal slab şi că dacă va continua aşa sigur va urma căderea. Prin urmare, cel mai vizat este antrenorul Mihai Iosif.

La Piteşti, Andrei Prepeliţă a beneficiat până la meciul cu Gaz Metan de sprijinul necondiţionat al conducerii clubului. Însă eşecul pe teren propriu în faţa medieşenilor, care i-a privat pe „alb-violeţi” de a urca în primele şase, a iritat mult şi lui Prepeliţă i s-a pus în vedere că echipa trebuie să încheie în primele şase pentru a-şi păstra postul.

Cote la pariuri pentru jocul Rapid – FC Argeş

Pentru casele de pariuri, este un meci foarte echilibrat. Rapid e uşor favorită, cu o cotă de 2,50, egalul are cotă 2.90, iar succesul oaspeţilor are cotă 3,00, dovadă a faptului că orice este posibil în acest meci. Un gol marcat de Argeş are valoare 1,40.

În acest sezon, în tur, Rapid s-a impus cu 1-0 la Piteşti. Ultima oară când cele două echipe s-au mai duelat în Casa Pariurilor Liga 1 a fost în 2009. Din 1998 şi până în 2009, FC Argeş a reuşit o singură victorie şi două egaluri la Bucureşti, pe stadionul Giuleşti.