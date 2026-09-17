Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 18 septembrie 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet de la Rapid – FC Argeș

Pontul zilei de vineri, 18 septembrie 2026, vine de la o partidă între două echipe din play-off-ul sezonului trecut. Mizăm pe un Bet Builder de cotă 4.25 la înfruntarea Rapid - FC Argeș
Ciprian Păvăleanu
17.09.2026 | 21:50
Pontul zilei de vineri 18 septembrie 2026 din SuperLiga Bet Builder de cota 425 la Superbet de la Rapid FC Arges
Pontul zilei de vineri, 18 septembrie, este realizat pe baza meciului Rapid București - FC Argeș. Foto: sportpictures.eu
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Rapid și FC Argeș sunt două dintre echipele cu pretenții din SuperLiga României. Formația lui Pancu se află în top, în timp ce piteștenii au început la fel de bine noua stagiune, însă forma lor s-a stins ulterior, marcând un singur gol în ultimele 5 meciuri. Am pregătit un Bet Builder de cotă 4.25 la SUPERBET pentru pontul zilei de vineri, 18 septembrie 2026.

Pontul zilei de vineri, 18 septembrie 2026, din SuperLiga. Rapid, favorită pe Giulești în fața lui FC Argeș

Rapid București și FC Argeș se întâlnesc pe Giulești vineri seară, de la ora 21:00. Formația lui Daniel Pancu continuă rezultatele pozitive și victoriile la limită, cu goluri venite pe finalul de partidă, în timp ce FC Argeș traversează o formă incredibil de slabă, cu un singur gol marcat în ultimele 5 meciuri.

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După 4 înfrângeri consecutive, piteștenii au obținut un punct pe teren propriu împotriva lui FC Botoșani, care a jucat în inferioritate numerică din minutul 68, însă care a reușit să înscrie în minutul 86 și să smulgă un punct nesperat de la Mioveni. De partea cealaltă, nici Rapid nu face un show ofensiv, însă, spre deosebire de „vulturii violeți”, giuleștenii își iau toate punctele. Vom începe Bet Builder-ul cu pronosticul „1 solist”.

Mizăm pe un meci închis, cu puține goluri

Rapid și FC Argeș nu sunt două echipe care înscriu o mulțime de goluri, tocmai de aceea vom miza pe încă un meci închis, care cel mai probabil va fi decis printr-o victorie la limită. Ținând cont că în ultimele 5 meciuri niciuna dintre cele două formații nu a înscris niciun gol în prima repriză, vom paria pe „sub 1.5 goluri în primele 45 de minute”.

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Pentru a completa Bet Builder-ul vom paria și pe egoismul lui Alex Dobre, care alege de foarte multe ori să finalizeze fazele pe cont propriu, tocmai de aceea vom alege și „Alex Dobre: Peste 0,5 șuturi pe poartă”. În final, vom miza și pe „Peste 4,5 cornere Rapid București”.

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Iată variantele alese la meciul Rapid – FC Argeș pentru pontul zilei de vineri, 18 septembrie 2026

  • 1 solist – cotă 1.74
  • Sub 1.5 goluri în prima repriză – cotă 1.34
  • Peste 0,5 șuturi pe poartă Alex Dobre – cotă 1.38
  • Peste 4,5 cornere Rapid – cotă 1.45
    Cotă finală: 4.25

  • 3.65 este cota oferită de SUPERBET pentru „X” în meciul Rapid – FC Argeș

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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