Rapid – FC Argeş se dispută cu fani în tribună! Câţi suporteri vor fi prezenţi pe Giuleşti, deşi stadionul e suspendat

Rapid a fost sancționată de Comisia de Disciplină în urma incidentelor de la partida cu Dinamo, din prima rundă a play-off-ului, iar confruntarea contra celor de la FC Argeș urmează să se dispute fără ultrași în tribune.

Câți spectatori vor fi în tribune la partida dintre Rapid și FC Argeș

Totuși, a găsit o portiță în regulament prin care are voie să aducă copii sub 14 ani la meci, iar asistența de la duelul cu trupa condusă de Bogdan Andone nu va fi una de meci amical, ci va aduce oarecum cu o partidă oficială. Așadar, pentru duelul dintre Rapid și FC Argeș o să avem în tribune aproximativ 2000 de copii, care vor încuraja formația gazdă în drumul către victorie. Accesul pe arenă se face pe baza unor liste comunicate înainte către club, iar puștii trebuie să fie organizați în grupuri de minim 10, însoțiți de un adult.

Această cifră este remarcabilă în condițiile în care meciul este programat a doua zi de Paște, iar copii aleg să vină la stadion pentru a-și vedea la lucru echipa favorită. Rapid încă speră la titlu și dacă o bate pe FC Argeș, atunci urmează să se apropie la două puncte de primul loc care este ocupat în tandem de Universitatea Cluj și Universitatea Craiova.

Victor Angelescu a contestat decizia suspendării stadionului

Pentru Rapid nu este prima sancțiune din acest sezon, cea mai recentă fiind chiar pentru ultimul meci de acasă, , când 10 sectoare au fost închise. Victor Angelescu a fost critic cu deciziile luate împotriva formației sale.

„Pe cuvântul meu de onoare, am încercat aproape orice se poate. Eu sunt de acord cu legea, nu ar trebui să se folosească materiale pirotehnice, dar cred că e și o lege foarte învechită. Noi suntem penalizați și dacă se aruncă 10 fumigene și 100 de petarde, și dacă se aruncă doar una e aceeași amendă. Ai aprins o torță în galerie, îți iei amendă. Și Federația și Jandarmeria dau amenzi, dar pe cele mai mari le dă Federația.

Vor fi relocate toate abonamentele. Am ajuns în situația în care am fost și în sezonul trecut, atât la valoarea amenzilor cât și la numărul acestora. S-a aruncat mult mai puțin în teren în acest sezon, dar dacă arunci cineva o petardă e considerat același lucru ca și cum a aruncat 100. Am luat acum amendă de 60.000 de lei, plus închiderea sectoarelor pentru două petarde. Atât s-a aruncat la meciul cu Craiova. Noi am scris de fiecare dată, am vorbit cu suporterii, ei știu aceste lucruri.

Dar, este foarte greu să ai 12-13.000 de suporteri și niciunul să nu aibă o petardă la el. La meciul cu Craiova au fost două petarde date în același timp. Amenda începe de la 5.000 de lei și de fiecare dată când se aplică alta, se mai adaugă 50%. Dacă incendiez stadionul, între ghilimele, tot 50% se pune, dacă dau două petarde, tot 50%”, a spus Victor Angelescu.