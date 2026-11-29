Rapid – FC Botoșani se joacă sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 20:00, pe stadionul Giulești. Este un duel extrem de interesant având în vedere că va fi primul meci al lui Felip Ortiz pe banca moldovenilor, chiar dacă amprenta lui nu se va putea observa după un timp atât de scurt. De la acest meci, FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real și tot ce se întâmplă important. Partida este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Înfrângerea cu FCSB a fost ca un duș rece pentru elevii lui Daniel Pancu, care, din acel moment, nu au mai pierdut niciun meci, indiferent de competiție. Giuleștenii sunt neînvinși de o lună, însă FC Botoșani se află la extrema cealaltă. Moldovenii nu au mai bifat o victorie din 10 octombrie, când o învingeau pe UTA. Seria de 6 meciuri consecutive fără succes i-a adus și demiterea lui Marius Croitoru, care a fost înlocuit de Felip Ortiz, fostul antrenor al lui Inter d’Escaldes.
După victoria cu Sepsi din etapa trecută și înfrângerea lui Dinamo împotriva Petrolului, formația antrenată de Daniel Pancu a ajuns pe locul 2, devansându-i pe rivalii din oraș. Cu o victorie împotriva moldovenilor, giuleștenii ar deveni lideri până la meciul Universității Craiova. De partea cealaltă, FC Botoșani se află într-o situație dificilă. În acest moment, noua echipă a lui Ortiz ocupă loc de baraj și are doar 16 puncte adunate.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Univ. Craiova
|16
|11
|3
|2
|40-12
|36
|2▲
|Rapid
|16
|10
|4
|2
|27-15
|34
|3▼
|Dinamo
|16
|10
|3
|3
|32-12
|33
|4
|Petrolul
|17
|9
|3
|5
|21-19
|30
|5
|U Cluj
|17
|9
|2
|6
|29-23
|29
|6▲
|Corvinul
|17
|8
|4
|5
|23-17
|28
|7▲
|FCSB
|17
|7
|4
|6
|22-21
|25
|8▼
|Farul
|17
|6
|6
|5
|27-27
|24
|9
|CFR Cluj
|17
|6
|5
|6
|23-23
|23
|10▲
|Sepsi OSK
|17
|5
|6
|6
|13-23
|21
|11▲
|FC Argeș
|17
|5
|4
|8
|11-17
|19
|12▼
|UTA
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|13▼
|FC Botoşani
|16
|3
|7
|6
|22-23
|16
|14
|Oțelul
|16
|2
|7
|7
|19-26
|13
|15
|FC Voluntari
|17
|2
|4
|11
|18-36
|10
|16
|Csikszereda
|17
|1
|3
|13
|9-34
|6
Fotbaliștii implicați în partida Rapid – FC Botoșani vor fi urmăriți pe toată durata celor 90 de minute. Meciul beneficiază de statistici avansate OPTA. Cititorii primesc informații minut cu minut despre fiecare jucător aflat în teren. Totul despre goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).
Statisticile nu sunt disponibile.
Fază cu fază, gol cu gol, minut cu minut, întâlnirea Rapid – FC Botoșani este urmărită într-un comentariu în timp real. Absolut tot ceea ce se întâmplă pe gazonul de pe stadionul Giulești apare în această secțiune. Dacă ați ratat vreun moment la TV, nu e nicio problemă, aici găsiți toate detaliile. De la lovitura de start, trecând pe la ocazii, goluri, cartonașe, intervenții VAR, până la fluierul de final. Totul e aici!
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Dacă în cazul lui Daniel Pancu deja ne-am obișnuit cu fotbaliștii pe care se bazează în cele mai multe din meciuri, partea interesantă va veni la Felip Ortiz. Totuși, el nu a avut foarte mult timp să-și vadă noii jucători, astfel că probabil se va baza pe aceiași fotbaliști pe care îi folosea Marius Croitoru, cel puțin pentru primul meci.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Ținând cont de pozițiile din clasament, dar și de faptul că meciul se joacă pe stadionul Giulești, Rapid este favorită clară în acest meci. Elevii lui Daniel Pancu au o cotă de 1.60 la victorie, în timp ce o surpriză a moldovenilor chiar la debutul lui Felip Ortiz este cotată cu 5,80. Un rezultat de egalitate are cota de 4,55, iar pariul „Ambele marchează” are cota de 1.71. Pentru cei ce vor să mizeze pe numărul de goluri, un meci cu „peste 2.5 goluri” are o cotă de 1,63.