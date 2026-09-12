Sport

Rapid – FC Voluntari, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 9. Echipele de start

Rapid - FC Voluntari, SuperLiga, etapa 9. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de pe Giulești.
Adrian Baciu
12.09.2026 | 19:59
Rapid FC Voluntari LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 9 Echipele de start
SPECIAL FANATIK
Rapid - FC Voluntari, live în etapa 9 din SuperLiga României. Sursa foto: sportpictures.eu
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Sâmbătă, 12 septembrie 2026, de la ora 21:30, Rapid primește vizita celor de la FC Voluntari, în etapa 9 de SuperLiga. Gazdele se află într-o cursă de urmărire a liderului Dinamo, iar cele 3 puncte sunt obligatorii. Dincolo, ilfovenii vor să părăsească zona „minată” a clasamentului și să producă o surpriză. Duelul Pancu – Pârvu se vede la Digi Sport și Prima Sport.

UPDATE: Echipele de start la Rapid – FC Voluntari

RAPID: Ungureanu – Manea, Pașcanu, Kramer, Annan – Vulturar, Grameni – R. Pop, Moruțan, Dobre – Stojilkovic
Rezerve: Ducan, Onea, Ciobotariu, Sinyan, Ouedraogo, Doumbia, Bubanja, A. Șucu, Kamara, Kodor, Jambor, Tape
Antrenor: Daniel Pancu

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FC VOLUNTARI: Jurhar – Haruț, Crișan, Onisa, Șuteu – Schieb, I. Gheorghe, Cvek, Guțea – M. Roman, Babic
Rezerve: Chioveanu, Chică Roșă, Dumbrăvanu, Kiki, Mamic, Merloi, Petculescu, N. Miguel, B. Ștefan, M. Ștefan, Vencu
Antrenor: Florin Pîrvu

Rapid – FC Voluntari în etapa 9 din SuperLiga României

După o pauză de trei ani, Rapid joacă din nou cu FC Voluntari în SuperLiga. Ultimul lor duel a fost un șoc. Pe  9 decembrie 2023, ilfovenii se impuneau pe Giulești cu 2-1. Acum, situația este total schimbată. Rapidul pare a lupta pentru titlu și este mare favorită în acest meci. Elevii lui Pancu joacă bine acasă, acolo unde au dominat și au avut ocazii multe în toate partidele.

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Superliga
Rapid
FC Voluntari
Arbitri
Arbitru centru: A. Moroiţă Arbitru asistent 1: I. Bucsi Arbitru asistent 2: A. Filip Al patrulea oficial: C. Marcu VAR: C. Popa Asistent VAR: H. Feșnic

Clasament SuperLiga etapa 9, înainte și după Rapid – FC Voluntari

Înainte de startul rundei a 9-a, Rapid era în coasta liderului Dinamo, la 2 puncte în spate. Giuleștenii vor să învingă pe FC Voluntari pentru a nu pierde contactul și a nu fi ajunși. Rivala lor, FC Voluntari, a adunat 8 puncte și este penultima în clasament. Elevii lui Florin Pârvu nu se simt deloc bine în deplasare: 3 meciuri, 3 eșecuri și golaveraj 1-12.

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# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 9 6 2 1 19-7 20
2 Rapid 8 4 3 1 9-4 15
3 Petrolul 8 5 0 3 9-10 15
4 Univ. Craiova 8 4 2 2 18-9 14
5 Farul 9 3 5 1 14-10 14
6 FCSB 8 3 2 3 11-10 11
7 FC Botoşani 8 2 4 2 12-8 10
8 Corvinul 8 2 4 2 8-6 10
9 CFR Cluj 7 3 1 3 11-10 10
10 Oțelul 8 2 4 2 9-9 10
11 FC Argeș 8 3 1 4 4-6 10
12 Sepsi OSK 8 2 4 2 4-8 10
13 UTA 9 2 3 4 13-15 9
14 U Cluj 7 3 0 4 9-13 9
15 FC Voluntari 8 2 2 4 8-18 8
16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Rapid – FC Voluntari: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Statisticile OPTA de mai jos ne ajută să urmărim în detaliu evoluția tuturor jucătorilor implicați în meciul Rapid – FC Voluntari. Golurile, pasele decisive, șuturile, cornerele, faulturile, cartonașele și intervențiile portarilor sunt actualizate în timp real. Aceste date ajută foarte mult pariorii. Toate casele de pariuri au în ofertă cote pe cartonașe, șuturi, cornere etc.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Rapid – FC Voluntari LIVE VIDEO comentariul în timp real

La meciul Rapid – FC Voluntari, FANATIK vă pune la dispoziție un LIVE TEXT în care apare comentariul în timp real al partidei. Toate fazele notabile ale jocului, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații vor fi prezentate în timp real.

Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start și schimbări la Rapid – FC Voluntari

Daniel Pancu și Florin Pârvu vor alinia, mai mult ca sigur, cele mai bune formule de care dispun în acest moment. Echipele de start vor apărea mai jos imediat după ce primim foile oficiale de joc. Cititorii vor fi la curent și cu componența băncilor de rezerve, precum și cu toate modificările operate pe durata partidei dintre Rapid și FC Voluntari.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Rapid – FC Voluntari

Meciul din Giulești are o favorită clară. Rapid are o cotă de 1,54 pentru a se impune contra celor de la FC Voluntari. O surpriză similară celei din 2023 primește cota 6,10. Daniel Pancu și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a-și vedea elevii săi marcând mai mult. Cota pentru „peste 2,5 goluri în meci” este de 1,85.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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