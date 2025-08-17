Rapid – FCSB, Live Video în etapa 6 din SuperLiga. Cum arată lotul giuleștenilor pentru derby-ul de pe Arena Națională

Rapid a început extrem de bine noua ediție de SuperLiga, însă același lucru nu se poate spune și despre campioana en-titre, FCSB. Meciul dintre cele două va avea loc în etapa cu numărul 6, iar disputa se anunță a fi una extrem de importantă în economia clasamentului.

UPDATE: Cine sunt jucătorii pe care Costel Gâlcă se bazează la meciul cu FCSB

Rapid a transmis în mediul online lotul alcătuit din 23 de jucători pe care Costel Gâlcă se va baza la meciul cu FCSB. Fotbaliști precum Jakub Hromada, Cristian Ignat, Cristian Manea, Răzvan Onea, ⁠Diogo Mendes și Cătălin⁠ ⁠⁠Vulturar sunt indisponibili. Iată lotul Rapidului pentru meciul cu FCSB:

Rapid – FCSB, în etapa a 6-a din SuperLiga. Derby incendiar în seara de duminică

Duelul Rapid – FCSB, din etapa cu numărul 6 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Derby-ul o prinde pe campioana en-titre cu o formă slabă, pe când elevii lui Costel Gâlcă au impresionat în startul sezonului.

Rapid vine după egalul cu Oțelul Galați din runda precedentă. Moralul giuleștenilor atinge cote înalte, cele 11 puncte acumulate de elevii lui Costel Gâlcă clasând echipa pe treapta secundă după primele 5 meciuri.

De cealaltă parte, , din turul 3 preliminar UEFA Europa League, . Roș-albaștrii vor aborda partida la victorie, forma echipei lăsând de dorit în acest sezon. În același timp, campioana României este cu gândul și la .

Derby-ul formațiilor bucureștene a început încă din startul săptămânii, când vizavi de jucătorii ce pot fi adăugați pe foaia de joc.

Cine transmite la TV Rapid – FCSB din etapa 6 a SuperLigii

Meciul dintre Rapid și FCSB poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 6-a rundă a acestui sezon.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 15 august

Unirea Slobozia – Metaloblogus 2-1

Dinamo – UTA 1-1

Sâmbătă, 16 august

Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt 1-1

Duminică, 17 august

Ora 16:15: Csikszereda – Universitatea Craiova

Ora 18:30: CFR Cluj – FC Botoșani

Ora 21:30: Rapid – FCSB

Luni, 18 august

Ora 19:00: Oțelul Galați – FC Argeș

Ora 21:30: Farul Constanța – U Cluj

Cum arată clasamentul înainte de Rapid – FCSB

Cotele la pariuri pentru derby-ul Rapid – FCSB

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, Rapid. Victoria giuleștenilor este cotată cu 2,45, în timp ce un succes al lui FCSB are cota 2,95 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,40. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,75.

Vezi live video Rapid – FCSB, în etapa 6 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Arena Națională”, dintre Rapid și FCSB, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Costel Gâlcă, Elias Charalambous, Claudiu Petrila și Daniel Bîrligea pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!