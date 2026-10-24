Rapid – FCSB vs Barcelona – Real Madrid. Două derby-uri, două universuri paralele

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Doamnelor și domnilor, în acest weekend fotbalul ne răsfață. Dacă fotbalul ar fi un restaurant fine-dining, în meniul sau am regăsi la acest final de săptămână și și . Coincidența asta ne oferă ocazia de a încercă să măsuram hăul care se cască între fotbalul românesc și cel internațional. Vedem cu toții prăpastia, ne sare în ochi în fiecare seară cu meciuri europene, dar valorile de piață ne pot ajuta să punem o unitate de măsură cât de cât obiectivă în evaluarea noastră.

Rapid – FCSB vs Barca – Real în 2026

Desigur, comparația pare absurdă și exagerată. Și, știți ceva, s-ar putea chiar să fie. Astăzi însă; pentru că “ieri”, Steaua câștigă totuși CCE în fața… Barcelonei. Dar, într-adevăr, ceea ce Transfermarkt ne arata astăzi este pur și simplu înfricoșător: cumulat, loturile Rapid și FCSB au o valoare de piață de sub 55 milioane euro, în timp ce coloșii La Liga totalizează aproximativ… 2,8 miliarde euro.

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Valori Transfermarkt Septembrie 2026:

FCSB – 24,4 milioane €

Rapid – 29,53 milioane €

FC Barcelona – 1,3 miliarde €

Real Madrid – 1,5 miliarde €

Nu sunt două lumi diferite. Nici măcar două galaxii diferite. Sunt universuri paralele. Acest joc al cifrelor are totuși o valoare de întrebuințare. Ne ajută să înțelegem diferențele și să conștientizăm anvergura problemei. Care se vede (și) în acel 1-7 al naționalelor de tineret, dar se măsoară în miliarde. De euro.

În această vară, conform Transfermarkt, Real a cheltuit 225 milioane euro (sume de transfer) pentru a-i aduce la Madrid pe Diomande, Cucurella, Espi și Dumfries. Rivala Barcelona a scos din cont “doar” 184 milioane euro pentru Gordon, Rodri, Adeyemi, Jesus, etc. FCSB, ca să mergem cu comparația până la capăt, a plătit 1,7 milioane euro pentru Boutoutaou, Labonne și Korenica, iar Rapid a împrumutat o serie de jucători pentru niște sute de mii de euro.

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Sezonul eurofantastic. Cum arătam atunci?

Acum exact 20 de ani (Doamne…cum trece timpul!) FCSB (pe atunci sub numele Steaua) și Rapid se întâlneau în Cupa UEFA, într-o dublă istorică. În tur (Rapid–Steaua 1–1, pe 30 martie 2006), în Giulești, Steaua a început cu: Carlos — Ogăraru, Goian, Ghionea, Petre Marin — Oprița, Rădoi, Paraschiv, Nicoliță — Nicolae Dică, Andrei Cristea. Rapid: Dănuț Coman — Marius Constantin, Maftei, Ionuț Rada — Bădoi, Romeo Stancu, Emil Dică, Ionuț Stancu — Buga, Daniel Niculae, Viorel Moldovan.

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În retur (Steaua–Rapid 0–0, pe 6 aprilie 2006), pe Stadionul Național, Steaua a păstrat același unsprezece. La Rapid, Nicolae Grigore l-a înlocuit pe Emil Dică în formula se start. Transfermarkt nu oferă informații de cotă de piață despre toți componenții loturilor Rapid și respectiv Steaua (lipsesc, spre exemplu, Curt, Paraschiv, Nicoliță, Neșu, Boștină) dar e interesant să vedem cât valorau atunci numele importante din cele două loturi. Pancu, antrenorul de astăzi al Rapidului, nu a jucat în dubla cu Steaua, neavând drept de joc în cupele europene.

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Daniel Pancu — 3,40 milioane €

Daniel Niculae — 3,30 milioane €

Nicolae Dică — 1,25 milioane €

Viorel Moldovan — 1 milion €

Mirel Rădoi — 1 milion €

Carlos Fernandes — 1 milion €

Andrei Cristea — 1 milion €

Dorin Goian — 900.000 €

Marius Măldărășanu — 750.000 €

Vasile Maftei/Mugurel Buga — 600.000 €

Nume incredibile regăseam printre galactici și extratereștri acum 20 de ani. Fotbaliști cum astăzi, cu tot respectul, e greu să mai vedem.

Real Madrid — sezonul 2005/2006:

Ronaldo Nazário — 27,50 milioane €

Iker Casillas — 25 milioane €

Robinho — 25 milioane €

David Beckham — 22 milioane €

Antonio Cassano — 20,50 milioane €

FC Barcelona — sezonul 2005/2006:

Ronaldinho — 70 milioane €

Samuel Eto’o — 36 milioane €

Xavi — 28 milioane €

Carles Puyol — 27 milioane €

Deco — 24,25 milioane €

Lionel Messi — 15 milioane €

În 20 de ani, sumele care și în trecut păreau imense, au luat-o razna. Valoarea loturilor granzilor din La Liga au crescut de 4,5 ori în 20 de ani, deși e greu să echivalăm numele de atunci cu cele de acum. Cumva, pare că valoarea comercială de astăzi contează în evaluarea celei fotbalistice. Desigur, e și ceva inflație la mijloc, dar Eurostat ne spune că inflația în zona euro în ultimii 20 de ani a fost de (doar) aproximativ 55%, așadar ea singură nu explică explozia acestor sume. Ei bine, cifrele ne spun că fotbalul românesc, în toată această dezvoltare financiară, a acoperit doar inflația. Diferența dintre SuperLiga și La Liga, vizibilă și cu ochiul liber, s-a mărit considerabil, atât în iarbă, cât și în contabilitatea cluburilor.

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Rapid – FCSB, o Margareta cu set franțuzesc

Bunicul meu era, din anii 80, mândru posesor de Dacie. Dacie “cu set franțuzesc”, să ne-nțelegem. Pentru nimic în lume nu ar fi schimbat-o pe Margareta (da, primise și nume Dacia familiei) cu vreo “mașină străină” apărută în peisaj după ’90. Pentru că dincolo de caracteristici și tehnologie, conta valoarea sentimentală.

Dacă în fotbal ne vom raporta exclusiv la “valori de piață” și Transfermarkt, campionatul nostru cel de toate zilele va deveni irelevant. Din fericire, fotbalul nostru vine la pachet cu nostalgie și pasiune. Care acoperă mare parte din sumele enorme care ne despart azi de ceea ce se întâmplă pe stadioanele Europei. Meciurile de campionat sunt acea Margareta pe care cu toții o avem în suflet și în care ne urcăm în fiecare weekend, de dragul emoției care ne-a adus pe stadion, alături de echipa pe care o iubim. Margareta pe care nu am schimba-o pe nicio “mașină străină” din peisaj, nu-i așa?

Deși (un fenomen pe care fotbalul românesc încă nu-l înțelege pe deplin), din ce în ce mai mulți tineri se declară îndrăgostiți „de mici” de bolizi de aiurea… Iar asta, deși ne pare haios, e o dramă a fotbalului local, victimă sigură a globalizării acestei… industrii.