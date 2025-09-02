Rapid forțează un nou transfer! Anunțul lui Victor Angelescu: „Nu reușești fără un grup”

Giuleștenii rămân neînvinși după primele 8 etape, iar Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului, a vorbit despre rețeta succesului. Oficialul a comparat actuala stagiune cu cea din anul precedent.

Rapid e pe locul 2 în Superliga. Victor Angelescu: „Am ajuns la concluzia că avem un lot foarte bun”

În sezonul trecut, Rapid avea doar 9 puncte după primele 8 etape, iar a Jocul echipei lui Costel Gâlcă arată excelent, iar fanii îndrăznesc deja să viseze la un titlu istoric.

Victor Angelescu știe de ce Rapidul are un start atât de bun de sezon. Oficialul formației din Giulești a vorbit despre strategia de transferuri din această vară. La echipă au venit puțini jucători, din dorința de a crea un grup restrâns și omogenitate în vestiar. Totuși, anunță că poartă negocieri pentru aducerea unui nou fotbalist în lot.

„Mă așteptam să începem bine, să avem un sezon bun. Am crezut de la început că, dacă mergem pe continuitate, vom avea rezultate bune. Am avut încredere în lotul de jucători. Sezonul trecut a fost o problemă de omogenitate. Nu au avut timp să se integreze. Anul ăsta nu am vândut și am adus puțini jucători. Aș fi semnat cu două mâini să avem 18 puncte după primele 8 etape. Normal că mă bucur.

Am avut o discuție cu domnul Șucu înainte să vină Gâlcă. Am ajuns la concluzia că avem un lot foarte bun. Știam dinainte, chiar și din discuțiile purtate cu Marius Șumudică, că avem jucători buni. Eu am spus faptul că problema la noi era că nu aveam liniște. Tot timpul se întâmpla ceva. Mai avem un jucător cu care sperăm să rezolvăm în această săptămână. Noi tot timpul am crezut că am avut jucători buni. Ne-am axat pe a crea un grup la Rapid. Nu reușești fără un grup. Am negociat asta și cu Costel Gâlcă. Știa majoritatea jucătorilor”, a declarat Victor Angelescu.

„Nu am niciun dubiu că CFR și FCSB vor intra în play-off”

În plus, oficialul formației din Giulești e de părere că CFR Cluj și FCSB, două echipe care au început ezitant sezonul, își vor reveni în cel mai scurt timp și se vor bate din nou la titlu în Superliga României.

„Noi, anul trecut, nu ne-am bătut la titlu, dar tot am ajuns în play-off. Nu am niciun dubiu că CFR și FCSB vor intra în play-off și vor avea un cuvânt greu de spus la titlu. E clar că avem un avans noi și Craiova. Eu cred că și Dinamo poate să fie. U Cluj, clar. Pot să fie și surprize. Farul a luat de două ori titlul”, a mai spus Angelescu la