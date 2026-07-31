Sport

Rapid a ajuns la un acord pentru transferul atacantului: „N-am niciun dubiu”. Ce jucători mai primește Pancu

Rapid este pe cale să dea 4 lovituri importante în acest mercato de vară. Victor Angelescu a anunțat ce transferuri mai fac giuleștenii în perioada următoare.
Mihai Dragomir
31.07.2026 | 12:27
Rapid a ajuns la un acord pentru transferul atacantului Nam niciun dubiu Ce jucatori mai primeste Pancu
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Rapid nu se joacă. Noi transferuri anunțate de Victor Angelescu. Foto: Colaj FANATIK.
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Contestată de suporteri pentru lipsa de achiziții, Rapid le pregătește acestora 4 mutări dintr-un foc. Victor Angelescu a oferit detalii despre țintele echipei sale. Ce posturi urmează să primească întăriri zilele următoare la echipa de sub Podul Grant.

Atacul, principala preocupare a Rapidului în perioada de transferuri

Bucuroși după umilința rivalei FCSB în Conference League, fanii Rapidului sunt pe cale să primească alte vești bune. Victor Angelescu, care a anunțat recent noi transferuri la echipă, a oferit detalii despre noul atacant așteptat în Giulești. Mai exact, acționarul minoritar al clubului a spus că speră ca săptămâna viitoare să încheie negocierile cu clubul, după ce s-a înțeles deja cu jucătorul.

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„N-am niciun dubiu, este foarte clar că avem nevoie de atacant. Va veni cu siguranță. Suntem în negocieri avansate. Eu sper ca săptămâna viitoare să închidem. Cu jucătorul suntem înțeleși, este sub contract cu alt club și suntem în negocieri cu clubul respectiv. E diferit de Reinaldo, atacantul lui Levski Sofia. Asta încercăm să facem, plătim o sumă acum, avem opțiune de cumpărare. Din punctul de vedere al cotei este cotat peste Reinaldo, destul de mult, ca tip de jucător e diferit”, a declarat Victor Angelescu, la TV Prima Sport.

Pe ce poziții mai primește Daniel Pancu jucători noi la Rapid

Ulterior, Victor Angelescu a continuat discuția despre transferuri și a spus că Rapid va avea doi noi mijlocași centrali, precum și un nou fundaș lateral, după plecarea lui Andrei Borza, a cărui mutare în Turcia a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK. Vom aduce și mijlocaș central, chiar doi mijlocași vom aduce. În locul lui Borza vine fundașul stânga, luni va fi prezentat. Luni sau marți aducem fundașul stânga.

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A trebuit să facem procedurile pentru că este african și trebuie să facem procedurile. Nu putem să stăm doar în Sălceanu și atât, OK, Rareș Pop poate juca acolo, dar acum a jucat pentru prima oară în carieră în câteva amicale”, a mai adăugat Victor Angelescu.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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