Rapid, gata să-i dea o nouă lovitură FCSB în mercato. Acord cu un internațional român din Italia

Rapid se află într-o fază de reconstrucție în această vară, iar numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică vine la pachet cu obiective mărețe pentru sezonul ce urmează. Pentru a se afla în lupta pentru titlu, Dan Șucu încearcă să transfere jucători de valoare, fiind extrem de aproape de a perfecta mutarea unui internațional român din Italia.
Giuleștenii au parafat deja două contracte noi: Mohammed Kamara și Vladan Bubanja. Cei doi se află deja sub comanda lui Daniel Pancu, primul marcând chiar la partida de debut. Cum pauza competițională este una scurtă, Rapid are un acord cu un internațional român de juniori.
Mai exact, clubul patronat de Dan Șucu, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, are un acord cu Jason Kodor. Rapid negociază cu Lecce pentru această mutare, fiind vorba de un transfer definitiv, italienii păstrând un procent de 50% dintr-o eventuală revânzare a atacantului cu dublă cetățenie.
La scurt timp după Campionatul European U19 de vara trecută, Gigi Becali recunoștea faptul că un jucător i-a atras atenția lui Mihai Stoica. Conform informațiilor de atunci, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB îl remarcase pe Jason Kodor, atacant ce are înălțimea de 1.95 m.
„Nu m-am uitat, Meme se uită. La ăia mari mă mai uit, dar nu la toate meciurile. Mă uit, de când a luat jucători de la mine. Mă bucur pentru ei, că sunt și ei acolo, dar înainte când nu erau ai mei… Atât. Nici atât nu mă interesează prea mult. (n.r. E vreunul care să vă intereseze de la U19?) Nu mai țin minte, mi-a zis Meme de unul și se interesează de unul. Nu mai țin minte cum îl cheamă și chiar dacă nu aș fi uitat numele, nu vi l-aș spune”, a declarat finanțatorul despre interesul la adresa lui Jason Kodor.
Jason Kodor (20 de ani) a bifat prezențe la loturile naționale U17, U18, U19 și U20, fizicul său fiind unul impunător. În vara trecută, când România U19 a atins faza semifinalelor la Campionatul European U19, FCSB a fost pe urmele sale, însă, în cele din urmă, mutarea nu s-a realizat.
Atacantul a făcut primii pași în fotbal în academia celor de la CS Dinamo, ulterior mutându-se la CA Oradea U19 și Sport Team. Transferul în străinătate a venit în vara lui 2022, când a fost împrumutat inițial la Lecce, ca mai apoi italienii să îl ia definitiv. Cel mai bun sezon al lui Jason Kodor a fost în 2023/2024, acesta reușind 14 goluri în 26 de partide în campionatul U18 din Italia.