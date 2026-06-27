Rapid, gata să-i dea o nouă lovitură FCSB în mercato. Acord cu un internațional român din Italia

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Rapid se află într-o fază de reconstrucție în această vară, iar numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică vine la pachet cu obiective mărețe pentru sezonul ce urmează. Pentru a se afla în lupta pentru titlu, Dan Șucu încearcă să transfere jucători de valoare, fiind extrem de aproape de a perfecta mutarea unui internațional român din Italia.

Rapid, gata de un nou transfer

Giuleștenii au parafat deja două contracte noi: Mohammed Kamara și Vladan Bubanja. Cei doi se află deja sub comanda lui Daniel Pancu, . Cum pauza competițională este una scurtă, Rapid are un acord cu un internațional român de juniori.

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Mai exact, clubul patronat de Dan Șucu, potrivit , are un acord cu Jason Kodor. Rapid negociază cu Lecce pentru această mutare, fiind vorba de un transfer definitiv, italienii păstrând un procent de 50% dintr-o eventuală revânzare a atacantului cu dublă cetățenie.

Jason Kodor a fost dorit de FCSB

La scurt timp după Campionatul European U19 de vara trecută, Gigi Becali recunoștea faptul că un jucător i-a atras atenția lui Mihai Stoica. Conform informațiilor de atunci, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB îl remarcase pe Jason Kodor, atacant ce are înălțimea de 1.95 m.

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„Nu m-am uitat, Meme se uită. La ăia mari mă mai uit, dar nu la toate meciurile. Mă uit, de când a luat jucători de la mine. Mă bucur pentru ei, că sunt și ei acolo, dar înainte când nu erau ai mei… Atât. Nici atât nu mă interesează prea mult. (n.r. E vreunul care să vă intereseze de la U19?) Nu mai țin minte, mi-a zis Meme de unul și se interesează de unul. Nu mai țin minte cum îl cheamă și chiar dacă nu aș fi uitat numele, nu vi l-aș spune”, a declarat finanțatorul despre interesul la adresa lui Jason Kodor.

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Cine este Jason Kodor

, fizicul său fiind unul impunător. În vara trecută, când România U19 a atins faza semifinalelor la Campionatul European U19,

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Atacantul a făcut primii pași în fotbal în academia celor de la CS Dinamo, ulterior mutându-se la CA Oradea U19 și Sport Team. Transferul în străinătate a venit în vara lui 2022, când a fost împrumutat inițial la Lecce, ca mai apoi italienii să îl ia definitiv. Cel mai bun sezon al lui Jason Kodor a fost în 2023/2024, acesta reușind 14 goluri în 26 de partide în campionatul U18 din Italia.