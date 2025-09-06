Rapid, gata să își întărească o rivală din Superliga. Marea sperață a lui Dan Șucu pleacă din nou din Giulești

Perioada de mercato din Superliga nu s-a încheiat încă, Rapid ar putea rămâne fără un jucător important. Universitatea Cluj a pus ochii pe un fotbalist care îndeplinește criteriul U21 din lotul lui Costel Gâlcă.

ADVERTISEMENT

Rapid și U Cluj negociază pentru împrumutul lui Omar El Sawy

Este vorba despre Omar El Sawy. Jucătorul nu a reușit să se impună la Rapid după ce a revenit din , iar giuleștenii par dispuși să îi dea din nou drumul pentru a acumula cât mai multă experiență. E bătaie mare pentru un loc pe flancuri în echipa lui Gâlcă.

Conform , Universitatea Cluj și Rapid București sunt în negocieri avansate pentru împrumutul lui Omar El Sawy. Ardelenii au probleme mari cu regula U21. Neluțu Sabău se bazează pe portarul Chirilă pentru a îndeplini această regulă impusă de LPF.

ADVERTISEMENT

Omar El Sawy, entuziasmat la revenirea la Rapid. Acum ar putea fi cedat sub formă de împrumut

Omar El Sawy ar fi împrumutat astfel pentru al doilea sezon consecutiv de giuleșteni. Anul trecut, tot pe final de mercato, tânărul jucător a fost cedat de Rapid la Sepsi Sfântu Gheorghe și a revenit în lotul vișiniilor la începutul lunii iulie.

„Experiența acumulată la Sfântu Gheorghe e, poate, cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Eu îmi doresc să rămân, capul meu e la Rapid. Nu vreau altceva decât asta. E ciudat că am ajuns și nu era Cristi Săpunaru în vestiar, dar trebuie să ne adaptăm și să ducem Rapidul unde Cristi își dorește. Acum e o perioadă de tranziție, trebuie să iasă în față caracterele puternice.

ADVERTISEMENT

Dacă vor ieși cât mai mulți lideri în clipa de față, nu doar unul, atunci va exista un echilibru constant în echipa noastră”, spunea Omar El Sawy în urmă cu doar câteva săptămâni, după ce a revenit din cantonamentul Rapidului.