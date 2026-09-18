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Rapid și Genoa, cele două echipe patronate de Dan Șucu (63 de ani), urmează să dispute un meci amical în această perioadă de pauză competițională generată de partidele echipelor naționale, în special de duelurile din Nations League în ceea ce privește reprezentativele din Europa. Se pare că italienii sunt de acord cu varianta ca meciul să se joace în România.

Unde ar urma să se joace meciul amical Rapid – Genoa

Partida de pregătire a fost programată să se dispute pe data de 2 octombrie. Doar că, potrivit , sunt șanse destul de mari ca jocul de verificare să nu se poată desfășura pe stadionul din Giulești din cauza faptului că Astfel, în principiu se dorește ca suprafața de joc să fie protejată pe cât de mult posibil în această perioadă de pauză competițională, în mod evident cu scopul ca gazonul să arate cât mai bine cu putință la reluarea SuperLigii.

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„Terenul este de liga a 3-a spre a 4-a. E rușinos ce se întâmplă. Eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid. Cine își aduce aminte în liga a 2-a de gazonul din Regie? Când începea să plouă, Rapid pierdea foarte multe puncte pe teren propriu. Câștigam în deplasare cu echipele cele mai bune. Nu știu cine se ocupă, cine întreține gazonul, cum se face. Văd o singură posibilitate: schimbarea totală a gazonului”,

Ce a spus Daniel Pancu despre acest amical dintre Rapid și Genoa

Așadar, conform sursei citate, se pare că varianta agreată în acest moment în acest sens ar fi constituită de unul dintre terenurile de antrenament de la noua bază de pregătire a giuleștenilor de la Ștefănești. Delegația clubului italian este așteptată în România pe data de 1 octombrie.

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„E foarte benefic. Aș juca numai cu echipe de astea. Cum a fost și cu Slovan Liberec, care ne-a călărit într-un hal fără de hal în pregătire. Mi-aș fi dorit încă cinci meciuri cu Slovan Liberec. Așa mi-aș dori și cu Genoa. Aș vrea, pentru jucătorii mei, să jucăm în fiecare zi. Mai ales că avem mulți tineri”,