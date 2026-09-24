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Rapid și Genoa vor profita de pauza îndelungată generată de meciurile internaționale, astfel că vor disputa un meci amical. Cele două echipe patronate de Dan Șucu își vor da întâlnire pe data de 2 octombrie, pe Giulești, iar biletele urmează să fie puse în vânzare. Alex Dobre va fi prezent la casele de bilete pentru o sesiune de poze și autografe.

Când se pun în vânzare biletele pentru amicalul Rapid – Genoa

cele două cluburi, în prezent patronate de același om, Dan Șucu, se întâlnesc într-un meci amical. Cele trei săptămâni libere din calendar le permit echipelor să dispute meciuri amicale, iar aceasta va fi prima întâlnire dintre cele două formații de când sunt „surori”.

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iar biletele vor fi puse în vânzare joi, 24 septembrie, de la ora 14:00. Anunțul a fost făcut de club, iar Alex Dobre a înștiințat fanii că, începând cu ora 18:00, se va afla la casa de bilete pentru a da autografe și a face poze cu toți doritorii.

„Salutare rapidiști! Ne vedem mâine la stadion pentru a vă cumpăra bilete pentru meciul cu Genoa. Forța Rapid!”, a transmis Alex Dobre. „Biletele pentru partida amicală cu Genoa CFC vor fi puse în vânzare de mâine, 24 septembrie, începând cu ora 14:00! De asemenea, de la ora 18:00, Alexandru Dobre vă așteaptă la casa de bilete a Stadionului Giulești pentru o sesiune de poze și autografe. Ne vedem acolo!”, a fost mesajul clubului.

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Cum a prezentat Rapidul amicalul cu Genoa de pe Giulești

Rapid a prezentat meciul cu Genoa ca o reîntâlnire după 88 de ani. Cele două formații s-au întâlnit în 1938 în sferturile Cupei Europei Centrale, iar italienii treceau mai departe după ce se impuneau cu 4-2 la general. „Grifonii” câștigau cu 3-0 în Italia, însă Rapid reușea să se impună cu 2-1 pe vechiul Giulești, marcatorii fiind Iuliu Baratky și Alexandru Cuedan.

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„GENOA VINE ÎN GIULEȘTI. Unele povești nu se termină. Ele se continuă prin noile generații. În 1938, Rapid și Genoa se întâlneau în sferturile Cupei Europei Centrale. Acum, 88 de ani mai târziu, cele două cluburi se întâlnesc din nou. De data aceasta, într-un meci amical, dar cu aceeași emoție pe care o poate da fotbalul și cu o poveste care leagă două cluburi cu tradiție. Pentru cei care au crescut cu Rapidul. Pentru cei care îl duc mai departe. Și, mai ales, pentru cei care abia acum încep să-l descopere”, a transmis Rapid pe pagina de Facebook.