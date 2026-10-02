Rapid – Genoa, LIVE de la 19:00. Amical de lux pe Giulești între echipele lui Dan Șucu

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La 88 de ani de la duelul dintre Rapid și Genoa din Cupa Europei Centrale, cele două cluburi, în prezent patronate de același om, Dan Șucu, se întâlnesc într-un meci amical. Meciul are loc chiar pe Giulești, vineri, 2 octombrie, de la ora 19:00.

Rapid – Genoa, amical de lux în Giulești

Rapid și Genoa nu sunt străine una de cealaltă. Cele două echipe s-au întâlnit în 1938 în sferturile Cupei Europei Centrale, iar italienii treceau mai departe după ce se impuneau cu 4-2 la general. „Grifonii” câștigau cu 3-0 în Italia, însă Rapid reușea să se impună cu 2-1 pe vechiul Giulești, când Iuliu Baratky și Alexandru Cuedan punctau în fața propriilor suporteri.

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Deceniile au trecut, iar în prezent, cele două cluburi sunt patronate de același om, Dan Șucu. Afaceristul român este implicat la Rapid din primăvara anului 2022, în timp ce la Genoa se implică din decembrie 2024. Acum, Rapid și Genoa se vor înfrunta din nou într-un amical de lux pe Giulești. Situația din campionat este foarte diferită, întrucât Rapid a intrat în pauza competițională de pe locul 2 în SuperLiga (21 puncte), în timp ce Genoa a făcut asta de pe locul 18 în Serie A (2 puncte).

Sold-out la Rapid – Genoa

Biletele pentru meciul Rapid – Genoa au fost puse în vânzare încă din 24 septembrie. Stadionul va fi , mulți suporteri dorind să vadă un asemenea duel pe Giulești, chiar dacă este programat devreme în cursul unei zile lucrătoare, și în a cărei seri va juca și echipa națională a României (contra Poloniei, în deplasare).

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Ce vrea Dan Șucu, de fapt, de la meciul Rapid – Genoa

pentru care Dan Șucu și-a adus cele două echipe față în față este de a arăta „grifonilor” ce înseamnă atmosfera pe care suporterii alb-vișinii o creează meci de meci în partidele de acasă. „Antrenorii și-au dorit un meci puternic, nu un meci amical. Și-au dorit echipe care să se înfrunte, care să lupte, care să pună probleme. Eu mi-am dorit întotdeauna ca băieții de la Genoa să vadă și ei modul superb în care rapidiștii știu să-și susțină echipa. Hai să transformăm înfruntarea sportivă de vineri într-o sărbătoare. Ne vedem la meci!”, a transmis patronul celor două cluburi pe pagina de Instagram a celor de la Rapid.

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Ce a spus Daniel Pancu înaintea acestui amical

Daniel Pancu a salutat decizia conducerii de a aduce Genoa pe Giulești în cadrul unui meci amical. Antrenorul echipei de sub Podul Grant preferă verificările contra echipelor puternice. „E foarte benefic. Aș juca numai cu echipe de astea. Cum a fost și cu Slovan Liberec, care ne-a călărit într-un hal fără de hal în pregătire. Mi-aș fi dorit încă cinci meciuri cu Slovan Liberec. Așa mi-aș dori și cu Genoa”, spunea Daniel Pancu în această toamnă.

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