Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat pentru a-l aduce pe Moruțan în România. Când face vizita medicală. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Aris Salonic au fost de acord să îl cedeze gratis în Giulești pe Olimpiu Moruțan. Patronul Dan Șucu nu a ezitat să-i întindă o primă mână de ajutor importantă noului său jucător.

Gestul superb al lui Dan Șucu pentru Olimpiu Moruțan după transferul la Rapid

Rapid a detonat o nouă „bombă” pe piața transferurilor din această iarnă. După transferul atacantului Daniel Paraschiv, giuleștenii s-au întărit și în compartimentul median.

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan este noul jucător al Rapidului, Dan Șucu a făcut deja un gest important față de noul său fotbalist, trimițând un avion privat pentru a-l aduce în țară.

„ Azi dimineață, pentru că timpul trece, Gâlcă îl vrea cât mai repede la antrenamente, e presiune, Rapid a câștigat… Dan Șucu a dat undă verde, iar la prânz un avion privat va pleca în Grecia și îl va aduce pe Moruțan. Mâine face vizita medicală. Un gest de club mare, european!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cât costă avionul privat trimis de Dan Șucu după Olimpiu Moruțan

Dan Șucu nu se uită la bani, mai ales atunci când e vorba de business-uri. Afaceristul român a trimis un private-jet după Olimpiu Moruțan, iar aeronava este una deosebită. În jur de 5.000.000 de euro costă un Honda HA-420 HondaJet, avion ce aparține de de compania My Jet.

ADVERTISEMENT

Ce salariu va încasa Olimpiu Moruțan la Rapid

Directorul FANATIK, : „Moruțan are un salariu de 500.000 de euro pe an la Rapid, 40.000 de euro pe lună”. Vezi aici .

Giovanni Becali, cel care deține firma de impresariat care îl reprezintă pe Olimpiu Moruțan, a spus în cadrul unei intervenții telefonice că: „Are unul dintre cele mai bune salarii din fotbalul românesc!”.

ADVERTISEMENT