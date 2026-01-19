Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat pentru a-l aduce pe Moruțan în România. Când face vizita medicală. Exclusiv

Olimpiu Moruțan este, fără îndoială, noul jucător al Rapidului. Dan Șucu a urgentat venirea jucătorului în țară și a trimis un avion privat după acesta.
Mihai Dragomir
19.01.2026 | 12:10
Rapid gest de mare club Dan Sucu a trimis de urgenta un avion privat pentru al aduce pe Morutan in Romania Cand face vizita medicala Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dan Șucu nu se uită la bani. Avion privat trimis după Olimpiu Moruțan. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Aris Salonic au fost de acord să îl cedeze gratis în Giulești pe Olimpiu Moruțan. Patronul Dan Șucu nu a ezitat să-i întindă o primă mână de ajutor importantă noului său jucător.

Gestul superb al lui Dan Șucu pentru Olimpiu Moruțan după transferul la Rapid

Rapid a detonat o nouă „bombă” pe piața transferurilor din această iarnă. După transferul atacantului Daniel Paraschiv, giuleștenii s-au întărit și în compartimentul median.

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan este noul jucător al Rapidului, transfer anunțat de FANATIK în exclusivitate încă de pe 16 ianuarie. Dan Șucu a făcut deja un gest important față de noul său fotbalist, trimițând un avion privat pentru a-l aduce în țară.

„ Azi dimineață, pentru că timpul trece, Gâlcă îl vrea cât mai repede la antrenamente, e presiune, Rapid a câștigat… Dan Șucu a dat undă verde, iar la prânz un avion privat va pleca în Grecia și îl va aduce pe Moruțan. Mâine face vizita medicală. Un gest de club mare, european!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia vrea să formeze o super-armată...
Digi24.ro
Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia vrea să formeze o super-armată rebelă contra lui Trump. „Destinul ne cheamă să ne unim”

Cât costă avionul privat trimis de Dan Șucu după Olimpiu Moruțan

Dan Șucu nu se uită la bani, mai ales atunci când e vorba de business-uri. Afaceristul român a trimis un private-jet după Olimpiu Moruțan, iar aeronava este una deosebită. În jur de 5.000.000 de euro costă un Honda HA-420 HondaJet, avion ce aparține de de compania My Jet.

ADVERTISEMENT
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și...
Digisport.ro
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Dan Șucu Olimpiu Moruțan Rapid
Avionul trimis de Dan Șucu după Olimpiu Moruțan. Foto: My Jet.

Ce salariu va încasa Olimpiu Moruțan la Rapid

Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, a anunțat în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA ce salariu va primi Olimpiu Moruțan la gruparea patronată de Dan Șucu: „Moruțan are un salariu de 500.000 de euro pe an la Rapid, 40.000 de euro pe lună”. Vezi aici toate detaliile transferului lui Moruțan la Rapid, dezvăluite de Giovanni Becali în direct.

Giovanni Becali, cel care deține firma de impresariat care îl reprezintă pe Olimpiu Moruțan, a spus în cadrul unei intervenții telefonice că: „Are unul dintre cele mai bune salarii din fotbalul românesc!”.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat după Moruțan

Olimpiu Moruțan, salariu uriaș la Rapid! Dan Șucu îl plătește „regește” pe internaționalul...
Fanatik
Olimpiu Moruțan, salariu uriaș la Rapid! Dan Șucu îl plătește „regește” pe internaționalul român revenit în SuperLiga. Exclusiv
E gata: Olimpiu Moruțan la Rapid! Toate detaliile din contract: „Transfer definitiv. Aris...
Fanatik
E gata: Olimpiu Moruțan la Rapid! Toate detaliile din contract: „Transfer definitiv. Aris l-a dat gratis”
Fotbalistul cerut la echipa națională după FC Argeș – FCSB 1-0: „Poate face...
Fanatik
Fotbalistul cerut la echipa națională după FC Argeș – FCSB 1-0: „Poate face față!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Fostul arbitru care ar fi fost amenințat cu pistolul de Gigi Becali a...
iamsport.ro
Fostul arbitru care ar fi fost amenințat cu pistolul de Gigi Becali a rupt tăcerea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!