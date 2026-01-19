Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat pentru a-l aduce pe Moruțan în România. Când face vizita medicală. Exclusiv

Aris Salonic au fost de acord să îl cedeze gratis în Giulești pe Olimpiu Moruțan. Patronul Dan Șucu nu a ezitat să-i întindă o primă mână de ajutor importantă noului său jucător.
Rapid a detonat o nouă „bombă” pe piața transferurilor din această iarnă. După transferul atacantului Daniel Paraschiv, giuleștenii s-au întărit și în compartimentul median.
Olimpiu Moruțan este noul jucător al Rapidului, transfer anunțat de FANATIK în exclusivitate încă de pe 16 ianuarie. Dan Șucu a făcut deja un gest important față de noul său fotbalist, trimițând un avion privat pentru a-l aduce în țară.
„ Azi dimineață, pentru că timpul trece, Gâlcă îl vrea cât mai repede la antrenamente, e presiune, Rapid a câștigat… Dan Șucu a dat undă verde, iar la prânz un avion privat va pleca în Grecia și îl va aduce pe Moruțan. Mâine face vizita medicală. Un gest de club mare, european!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.
Dan Șucu nu se uită la bani, mai ales atunci când e vorba de business-uri. Afaceristul român a trimis un private-jet după Olimpiu Moruțan, iar aeronava este una deosebită. În jur de 5.000.000 de euro costă un Honda HA-420 HondaJet, avion ce aparține de de compania My Jet.
Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, a anunțat în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA ce salariu va primi Olimpiu Moruțan la gruparea patronată de Dan Șucu: „Moruțan are un salariu de 500.000 de euro pe an la Rapid, 40.000 de euro pe lună”. Vezi aici toate detaliile transferului lui Moruțan la Rapid, dezvăluite de Giovanni Becali în direct.
Giovanni Becali, cel care deține firma de impresariat care îl reprezintă pe Olimpiu Moruțan, a spus în cadrul unei intervenții telefonice că: „Are unul dintre cele mai bune salarii din fotbalul românesc!”.