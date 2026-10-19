Rapid, gest de mare club după atacul sângeros din Bistrița! Ce surpriză i-au pregătit giuleștenii copilului-erou care a încercat să își apere profesoara

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Rapid a reacționat după atacul sângeros petrecut luni dimineață, 19 octombrie, la o școală din Bistrița! Un elev de 12 ani, care purta un hanorac cu însemnele formației giuleștene, a fost înjunghiat după ce a încercat să-și apere profesoara. Povestea copilului a ajuns și la conducerea clubului alb-vișiniu, care a decis să facă un gest de mare club. Băiatul și întreaga sa familie au fost invitați să asiste la un meci al Rapidului.

Rapid a reacționat după atacul din Bistrița! Copilul-erou și familia sa, invitați la un meci în Giulești

Conducerea Rapidului nu a rămas indiferentă la drama petrecută în Bistrița. Potrivit site-ului suporterilor , citat de , reprezentanții clubului au luat legătura cu cei ai unității de învățământ pentru a transmite o invitație specială. Copilul rănit în timpul atacului este așteptat pe stadionul din Giulești, alături de membrii familiei sale. Deocamdată, nu a fost anunțat meciul la care ar urma să participe.

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Gestul vine la doar câteva ore după Atacul s-a produs luni, în jurul orei 08:40, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un adolescent de 13 ani, elev în clasa a VII-a, a venit înarmat cu un cuțit. Acesta purta o cagulă, o cască de protecție și haine de camuflaj. Potrivit informațiilor apărute în urma incidentului, agresorul și-ar fi pregătit atacul timp de mai multe luni.

Profesoara de matematică a fost prima victimă. Adolescentul a bătut la ușa sălii de clasă, iar cadrul didactic a deschis. În momentul în care femeia a încercat să-i împiedice accesul, agresorul a atacat-o cu un cuțit. Profesoara a fost înjunghiată în zona abdominală și a strigat după ajutor. Atacatorul a pătruns ulterior în clasă, unde a continuat să caute un anumit elev. În acel moment, a intervenit și copilul care purta hanoracul Rapidului. Băiatul a încercat să-și apere profesoara, dar a fost, la rândul său, înjunghiat.

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Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, adevărata țintă a agresorului ar fi fost un copil de origine indiană, adoptat de o familie din România. Inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie a confirmat că adolescentul căuta un elev de altă etnie. Mai mult, agresorul ar fi publicat anterior pe TikTok imagini în care apărea înarmat și echipat pentru atac.

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Original 1923, mesaj emoționant pentru copilul-erou din Bistrița! Suporterii rapidiști vor să-i ofere un abonament în Giulești

O altă reacție a venit din partea , care a transmis un mesaj de solidaritate după atacul sângeros din Bistrița. Printr-o postare publicată pe Instagram, gruparea de suporteri rapidiști și-a exprimat disponibilitatea de a ajuta familia copilului de 12 ani care a intervenit pentru a-și salva profesoara.

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„Respect pentru curaj.

Respect pentru omenie.

Respect pentru spiritul rapidist!

În urma incidentului cutremurător petrecut în Bistrița, am aflat cu admirație despre gestul unui elev, îmbrăcat în tricoul Rapidului, care a sărit în ajutorul profesoarei, dând dovadă de un curaj și de o tărie de caracter remarcabile.

Pentru noi, Rapidul nu înseamnă doar fotbal. Înseamnă solidaritate, respect și puterea de a fi alături de cei aflați în suferință.

Știm că în aceste momente te afli pe patul de spital. Vrem să îți transmitem toată forța noastră și să îți urăm însănătoșire grabnică. Nu ești singur în această luptă! Așa cum tu nu ai ezitat să fii scut pentru altcineva, familia rapidistă este acum alături de tine. Spiritul care te-a făcut să intervii îți va da puterea să te întorci curând și mai puternic acasă!

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Pentru că susținem educația, dar și pasiunea pentru culorile noastre, Original dorește să îi ofere acestui tânăr un set complet de rechizite școlare, o eșarfă de rapidist și un abonament la meciurile echipei Rapid pentru întregul sezon. Chiar dacă distanța până la București este mare, acest abonament este garanția noastră: locul tău în Giulești te va aștepta mereu, oricând vei avea ocazia să vii! Astăzi nu vorbim despre scoruri sau rivalități, ci despre un tânăr care ne-a predat tuturor o lecție”, a transmis Original 1923 într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare.