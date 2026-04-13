Rapid, gest impresionant pentru Mircea Lucescu! Ce coregrafie este pregătită pe Giulești și ce a apărut pe scaunul de pe care „Il Luce” urmărea partidele echipei

Rapid joacă din nou acasă, după ce etapa trecută a pierdut pe Giulești cu U Cluj. De această dată, în tribune vor fi prezenți doar copii însoțiți de adulți, ca urmare a comportamentelor nepotrivite ale fanilor din partida câștigată contra lui Dinamo, cu scorul de 3-2. Pentru această partidă, formația giuleșteană a pregătit un omagiu impresionant pentru regretatul Mircea Lucescu, care a antrenat echipa între anii 1997 și 2000, cu o mică pauză în care a mers pe banca celor de la Inter.

Rapid București, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș. Ce au pregătit giuleștenii

Formația giuleșteană a făcut mai multe gesturi prin care să-i aducă un omagiu lui Mircea Lucescu, antrenor alături de care echipa a avut o perioadă de excepție. Oficialii clubului au pus o poză cu „Il Luce” pe loja de unde reputatul antrenor urmărea meciurile echipei. Pe lângă acest lucru, chiar pe scaunul de pe care fostul selecționer privea partida au fost așezate un tricou cu poza sa și o candelă.

Toți voluntarii echipei vor purta banderole negre, iar clubul a pregătit și o scenografie la tribuna II, care transmite mesajul „Respect etern, Mircea Lucescu”, cât și pentru întreg fotbalul românesc. Pe lângă toate aceste lucruri, Alex Dobre, căpitanul Rapidului, va purta o banderolă specială, cu chipul lui Mircea Lucescu.

Moment special în startul partidei! Nepotul lui Mircea Lucescu va da startul partidei

Pe lângă toate aceste gesturi frumoase pe care Rapid București le-a pregătit în memoria celui mai titrat antrenor român din istorie, După momentul de reculegere, cel care va da lovitura de start în Rapid – FC Argeș va fi Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu, însoțit și de strănepoții lui „Il Luce”

„Pentru partida din această seară, vom avea trei reprezentanți ai familiei Lucescu care vor da lovitura de start: Matei – nepotul lui Mircea Lucescu, dar și strănepoții celui din urmă”, se arată într-un comunicat emis de Rapid București. Accesul pe stadion pentru această partidă din play-off-ul SuperLigii va fi permis doar copiilor, însoțiți de adulți.