Rapid i-a făcut o ofertă „beton”, dar fotbalistul a refuzat să vină în Giulești: „L-am așteptat cu brațele deschise”

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Fanii Rapidului au răbufnit în presezon atunci când au văzut că echipa lor nu face transferuri pentru noul sezon, dar asta nu înseamnă că giuleștenii nu au încercat să aducă un suflu proaspăt. Unul dintre fotbaliștii doriți a fost Rareș Ilie, care a refuzat, însă, o revenire în România.

De ce a refuzat Rareș Ilie să revină la Rapid? Marius Bilașco a dezvăluit că i-a făcut o ofertă fabuloasă

Rareș Ilie a fost primul jucător din era Dan Șucu care a plecat în străinătate pe bani mulți de la Rapid. Francezii de la Nice plăteau în schimbul său nu mai puțin de 4 milioane de euro, pe vremea când el avea doar 19 ani. Din păcate, și a fost împrumutat pe la diferite cluburi: Maccabi Tel Aviv, Lausanne, Catanzaro și Empoli.

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După ce ultimii ani și i-a petrecut în Serie B, Rareș Ilie a ales să rămână în a doua divizie a Italiei și a semnat ca jucător liber de contract cu Mantova. Acest lucru a lăsat un gust amar conducerii rapidiste, mai ales că Mantova este o formație de jumătatea clasamentului în a doua divizie italiană. Marius Bilașco a dezvăluit că a făcut tot posibilul pentru a-l repatria pe tânărul fotbalist, însă încercările sale nu au avut succes:

„Ar trebui să-l întrebați pe el (n.r. – De ce a refuzat). Mingea a fost la el în teren. A avut o ezitare, o teamă să se întoarcă la Rapid. Adică, dacă mă întrebi pe mine, între Rapid și Mantova… Noi am făcut o ofertă foarte bună, cea mai bună pe care o puteam face. Ni l-am dorit foarte mult cu toții, e un jucător pe care l-am așteptat cu brațele deschise, credeam că va fi un jucător pe care putem să construim, chiar dacă nu e atât de matur, ca vârstă. Avea un trecut la acest club, era iubit de suporteri, știa lucrul ăsta. Noi am făcut tot ce ține de noi să-l aducem înapoi. E normal ca și fanii să știe lucrul ăsta, să știe adevărul”, a declarat Marius Bilașco, conform

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Rareș Ilie era marea dorință a lui Daniel Pancu

După rezultate incredibile la CFR Cluj, Daniel Pancu a preluat frâiele echipei sale de suflet pentru a o califica în sfârșit într-o cupă europeană. Giuleștenii au început bine, cu două victorii și două egaluri după primele 4 etape, și se poziționează pe locul al 3-lea, la egalitate de puncte cu FCSB și la un punct în spatele lui FC Argeș.

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Jucătorul pentru care Rapid a încasat 4 milioane de euro era una dintre marile sale dorințe pentru acest sezon: „Rareș Ilie e un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, acum nu știu condițiile foarte bine.

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Aparține de Nice. Am discutat cu el zilele astea, chiar mâine se căsătorește, e cununia civilă. E un lucru bun. La Nice se schimbă tot, acționarii, directorul sportiv, antrenorul, tot. El e în ultimul an de contract. E un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, nu ascund. Rapidiștii au nevoie de ceva care să le aparțină în teren, întotdeauna au avut nevoie”, spunea Daniel Pancu la