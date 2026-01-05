Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid se pregăteşte de a doua parte a sezonului în Antalya. , giuleştenii au rămas descoperiţi în poartă, acolo unde titular incontestabil este Aioani.

Rapid vrea să îl transfere pe Jesus Fernandez! Este în SuperLiga din 2018

Giuleştenii caută înlocuitor pentru Franz Stolz şi au două nume pe listă. Din informaţiile FANATIK, staff-ul lui Costel Gâlcă şi-a dat ok-ul pentru transferul lui Jesus Fernandez.

ADVERTISEMENT

Portarul spaniol a ajuns pentru prima dată în România în 2018, când a fost transferat de CFR Cluj. Iar în ultimele sezoane, Jesus Fernandez a evoluat la mai multe formaţii din SuperLiga precum: Sepsi, Voluntari sau Poli Iaşi, acolo unde este legitimat în prezent.

Jesus Fernandez, în top 5 portari din SuperLiga în sezonul trecut

Deşi a retrogradat în vară cu moldovenii, Jesus Fernandez a fost în top 5 portari în SuperLiga, în stagiunea precedentă, cu evoluţii solide în poarta Iaşului.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 37 de ani, Jesus Fernandez este un back-up puternic pentru portarul titular Marian Aioani. În Antalya, Rapid i-a mai luat pe postul de portar pe , însă ambii fără experienţă la cel mai înalt nivel.

ADVERTISEMENT

Palmares stelar! A cucerit Liga Campionilor cu Real Madrid

Vorbind de cel mai înalt nivel, Jesius Fernandez este câştigător de Champions League. El a făcut parte din lotul celor de la Real Madrid în sezonul 2013-2014, când „galacticii” au cucerit a 10-a Ligă a Campionilor din palmares.

Jesus Fernandez are în palmares cu „galacticii” două Supercupe ale Europei şi un titlu mondial al cluburilor. În SuperLiga, portarul în vârstă de 37 de ani a câştigat două campionate cu CFR Cluj (2019 şi 2020).

ADVERTISEMENT