Rapid i-a oprit renta viageră lui Rică Răducanu! “Aveam 1.500 lei, mi i-au tăiat și p-ăia! Asta e singura mea dorință pe care o mai am…”

Rapid i-a tăiat renta viageră lui Rica Răducanu. Fostul mare portar român a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a recunoscut că, ajuns la 80 de ani, nu o mai duce la fel de bine din punct de vedere financiar ca în tinerețe. Totuși, a rămas la fel de îndrăgostit de clubul din Giulești.

s-a născut pe 10 mai 1946 în Vlădeni, județul Ialomița, și a rămas, decenii la rând, una dintre cele mai recognoscibile figuri ale fotbalului românesc. Portarul care a apărat poarta Rapidului în 233 de meciuri între 1965 și 1975 a construit o carieră impresionantă și, ani la rând, a făcut deliciul suporterilor.

A participat cu echipa națională la Campionatul Mondial din 1970 din Mexic, unde a apărat inclusiv în fața Braziliei lui Pelé. Este cunoscut și drept singurul portar surprins vreodată în ofsaid. După retragere, umorul și poveștile sale despre fotbalul de altădată l-au transformat într-un adevărat showman. Și astăzi, la 80 de ani, captivează publicul cu poveștile sale.

Rică Răducanu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a recunoscut că nu mai primește renta viageră din partea Rapidului. îi plătea lunar 1.500 de lei, bani care îl ajutau la această vârstă înaintată, însă noua conducere a decis să facă tăieri la buget.

„Bate vântul, bine că nu suflă prea tare. Aveam de peste tot mai demult. Mă duceam la televiziuni, mă chemau. Mai luam ceva. Era bun la buzunar. Nu mai intră nimic în cont. La Rapid aveam rentă viageră, 1.500 de lei. De un an nu mai iau. S-a schimbat conducerea. Eu știam că e pe viață renta aia. Îmi intrau în conturi. Eu am jucat la echipa națională, am jucat atâtea meciuri la Rapid. Așa au hotărât. Așa s-a discutat. Eu am primit renta pe vremea lui Copos. Acum mă uit toată ziua cine mai trimite ceva și nu o face nimeni.

Rapidul e tot echipa mea. Naționala și Rapidul au rămas sufletul meu. N-ai marfă, ce să faci? Trebuie să ai omul care să o bage în poartă. Unul mai fuge, unul mai puțin. Asta e treaba, tată, ce să faci? Nu e vina Rapidului. Așa e în toată România. Eu le-am zis băieților: jucați pentru voi. Luați banii, că după îmbătrâniți și rămâneți în fundul gol, că nu vă mai dă nimeni nimic. Așa e viața”, a precizat Rică Răducanu.

Singura dorință pe care o mai are Rică Răducanu de la Rapid

Fostul mare portar speră însă ca Rapid să nu ajungă vreodată din nou în liga secundă și spune că încă merge la meciuri, chiar dacă vârsta își spune cuvântul: „Eu sper să nu cadă Rapidul. Să nu pice în liga a doua cât trăiesc. M-am chinuit eu așa. Eram la echipa națională și jucam în B. Mă mai duc la meciuri, dar urc greu scările. Am fost la meciuri.

Nu mai stau nici la barosani, unde stăteam. Aveam un loc acolo. Dacă nu mai pot să ciugulesc, să beau ceva… Te prind, îți ia carnetul. Nu contează cine ești”, a declarat Rica Răducanu la FANATIK SUPERLIGA.

