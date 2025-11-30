Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Rapid îl are pe „cel mai bun doctor din România”! CV impresionat și ce se întâmplă cu „italianul”. Exclusiv

Cine este doctorul de la Rapid pe care Robert Niță îl consideră cel mai bun din fotbalul românesc. „Este coordonatorul centrului medical al clubului”. Care sunt planurile giuleștenilor.
Alex Bodnariu
30.11.2025 | 20:00
Rapid il are pe cel mai bun doctor din Romania CV impresionat si ce se intampla cu italianul Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
El este doctorul care face minuni la Rapid. Laude din partea lui Robert Niță
ADVERTISEMENT

Rapid e pe primul loc în Superliga și se pare că investițiile masive făcute de Dan Șucu încep să dea roade. Robert Niță, fost jucător în Giulești, a vorbit despre condițiile de care beneficiază jucătorii și despre doctorul clubului, pe care îl consideră cel mai bun din Superliga.

Condiții de 5 stele în Giulești. Cine este doctorul mexican care îi tratează pe elevii lui Gâlcă

Rapid se antrenează în condiții europene, iar fanii visează la un titlu istoric. Giuleștenii au făcut un sezon foarte bun, însă mai e mult până se va trage linie. Obiectivul este calificarea în cupele europene.

ADVERTISEMENT

În urmă cu aproape un an, Rapidul a făcut o mișcare foarte interesantă. Oficialii clubului au ajuns la un acord cu medicul mexican Misael Rivas, care are un CV impresionant. Acesta s-a ocupat de accidentările jucătorilor de la Espanyol.

Secretul din spatele succesului de la Rapid. Doctorul care face minuni în Giulești

Robert Niță e de părere că doctorul din Mexic e cel mai pregătit medic sportiv din România. Acesta consideră că Rapid face pașii pe care trebuie să îi facă o echipă cu pretenții la cupele europene.

ADVERTISEMENT
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând....
Digi24.ro
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW

„Rapidul are un doctor foarte bun. A spus-o și Săpunaru. Este vorba despre unul ajuns la sfârșitul turului trecut. Este un doctor mexican care a lucrat în Spania, la Espanyol. A lucrat și în Arabia. Din punctul meu de vedere este cel mai bun din România, cu tot respectul pentru domnul Stamatescu de la Craiova.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Digisport.ro
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași

Este coordonatorul centrului medical al clubului. Rapid îl va avea la baza de la Ștefănești care a costat în jur de 6 milioane de euro. Au ieșit toate autorizațiile. Din ianuarie se va începe construirea clădirii. Doctorul a acceptat în momentul în care a ajuns.

Doctor din Italia nu are de ce să apară. Se dorește la nivel de staff și administrativ ca lucrurile să se îmbunătățească. Avem și o bază de pregătire care va fi la nivel european. Rapid va avea cea mai bună clinică. Va lăsa în urmă și centrele faimoase și private. Doctorul Rivas e coordonatorul medical. Se ocupă și de partea de nutriție”, a explicat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Culise șoc despre despărțirea lui Edi Iordănescu de Legia Varșovia. „Unde nu decid,...
Fanatik
Culise șoc despre despărțirea lui Edi Iordănescu de Legia Varșovia. „Unde nu decid, plec!”. Exclusiv
CFR Cluj spune că a sistat transferurile după 0-3 cu FC Argeș: „Nu...
Fanatik
CFR Cluj spune că a sistat transferurile după 0-3 cu FC Argeș: „Nu avem oferte!”. Dezvăluire de ultimă oră: „FCSB insistă încă pentru Emerllahu!”. Exclusiv
CFR Cluj, făcută KO și la moral de FC Argeș: „Băieții sunt cu...
Fanatik
CFR Cluj, făcută KO și la moral de FC Argeș: „Băieții sunt cu ochii plecați, nu îmi place”. Daniel Pancu a prevăzut dezastrul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
I-a dat 'SKIP'. De ce nu a mers Miodrag Belodedici la confruntarea cu...
iamsport.ro
I-a dat 'SKIP'. De ce nu a mers Miodrag Belodedici la confruntarea cu Ronaldinho
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!