Rapid îl are pe „cel mai bun doctor din România”! CV impresionat și ce se întâmplă cu „italianul”. Exclusiv

Rapid e pe primul loc în Superliga și se pare că investițiile masive făcute de Dan Șucu încep să dea roade. a vorbit despre condițiile de care beneficiază jucătorii și despre doctorul clubului, pe care îl consideră cel mai bun din Superliga.

Condiții de 5 stele în Giulești. Cine este doctorul mexican care îi tratează pe elevii lui Gâlcă

Rapid se antrenează în condiții europene, iar fanii visează la un titlu istoric. Giuleștenii au făcut un sezon foarte bun, însă mai e mult până se va trage linie. Obiectivul este calificarea în cupele europene.

În urmă cu aproape un an, Rapidul a făcut o mișcare foarte interesantă. Oficialii clubului au ajuns la un acord cu medicul mexican Misael Rivas, care are un CV impresionant. Acesta s-a ocupat de accidentările jucătorilor de la Espanyol.

Secretul din spatele succesului de la Rapid. Doctorul care face minuni în Giulești

Acesta consideră că Rapid face pașii pe care trebuie să îi facă o echipă cu pretenții la cupele europene.

„Rapidul are un doctor foarte bun. A spus-o și Săpunaru. Este vorba despre unul ajuns la sfârșitul turului trecut. Este un doctor mexican care a lucrat în Spania, la Espanyol. A lucrat și în Arabia. Din punctul meu de vedere este cel mai bun din România, cu tot respectul pentru domnul Stamatescu de la Craiova.

Este coordonatorul centrului medical al clubului. Rapid îl va avea la baza de la Ștefănești care a costat în jur de 6 milioane de euro. Au ieșit toate autorizațiile. Din ianuarie se va începe construirea clădirii. Doctorul a acceptat în momentul în care a ajuns.

Doctor din Italia nu are de ce să apară. Se dorește la nivel de staff și administrativ ca lucrurile să se îmbunătățească. Avem și o bază de pregătire care va fi la nivel european. Rapid va avea cea mai bună clinică. Va lăsa în urmă și centrele faimoase și private. Doctorul Rivas e coordonatorul medical. Se ocupă și de partea de nutriție”, a explicat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.