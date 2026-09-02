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Istoria formației din Giulești este una veche și datează încă din vara lui 1923 când mai mulți angajați de la atelierele CFR Grivița au înființat „Asociaţia culturală şi sportivă CFR”. Rapidul de astăzi este un club admirat de foarte multă lume, de la mic la mare.

Rapid a distribuit cea mai specială fotografie a clubului

Rapid este una dintre echipele românești care nu duce lipsă de suporteri. Clubul se află pe locul 2 în SuperLiga, . Oltenii au deschis scorul în minutul 29, însă giuleștenii au reușit să egaleze în a doua repriză. Partida s-a terminat 1-1 și a scos la iveală un moment special.

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Una dintre paginile de Facebook dedicate acestei formații a dezvăluit o fotografie emoționantă. Poză distribuită de către București Fan Club a fost realizată pe stadionul din București de un spectator înfocat. Acesta a observat un detaliu unic, și anume dragostea pe care un părinte i-a insuflat-o fiului său pe nume Achim.

Suporterul a dorit să transmită cu această ocazie un mesaj puternic. A dorit să sublinieze că iubirea pentru alb-vișiniu se transmite din generație în generație. Prin urmare, atunci când fanii sunt împreună sunt de neclintit. Mai mult decât atât, a dorit să sublinieze că formația din Giulești este o familie foarte mare.



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”Așa a urmărit Rapidul pe toată durata partidei”

„De când eram copii cu toții trăim la aceeași intensitate și cu aceeași dragoste meciurile Rapidului, precum micuțul Achim! Am fost la doar 2 rânduri în spatele lui și a tatălui său și așa a urmărit Rapidul pe toată durata partidei contra Craiovei! Pasiune adevărată!

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Felicitări, Achim! Felicitări tatălui tău pentru că te-a învățat cum se iubește Marele Rapid”, este mesajul transmis pe pagina de social media. În dreptul descrierii a fost postată și o imagine sugestivă în care apare unul dintre cei mai mici suporteri rapidiști. Micuțul este pozat cu spatele, în timp ce stă în genunchi.

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„Bravo copile! Găsiți copilul și faceți un cadou din partea clubului”, este unul dintre comentariile din mediul online. Altcineva a scris: „Hai Rapiduuuu”, postarea legată de ultima partidă a etapei 7 din Superliga având numeroase aprecieri. Acest lucru arată că formația este una dintre cele mai iubite din România.