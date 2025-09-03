Sport

Rapid, în negocieri avansate cu un mijlocaș! Anunțul făcut de Victor Angelescu: „Costel Gâlcă l-a dorit”

Rapid vrea să mai facă un transfer pe finalul perioadei de mercato. Costel Gâlcă a cerut un nou mijlocaș, iar conducerea negociază intens.
Mihai Dragomir
03.09.2025 | 19:01
Rapid mai aduce un mijlocaș. Pe cine a cerut Costel Gâlcă la echipă. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Rapid a învins în ultima etapă UTA cu 2-0. Giuleștenii vor să profite de ultimele zile ale ferestrei de mercato și forțează un nou transfer. Pe ce post a cerut Costel Gâlcă un nou jucător.

Rapid, aproape să aducă un nou jucător pe final de mercato

Startul acestui sezon a fost unul foarte bun pentru Rapid, care este neînvinsă după 8 etape. Costel Gâlcă are la dispoziție un lot generos, însă mai vrea un jucător până la încheierea ferestrei de transferuri.

Victor Angelescu a dezvăluit că Rapid își dorește să mai aducă un mijlocaș. Deși acționarul minoritar al giuleștenilor nu i-a dezvăluit numele, a precizat totuși că jucătorul se află deja sub contract cu un alt club.

„Este un jucător sub contract!”

„(n.r. Mai aduceți un jucător la Rapid?) Eu așa sper. Suntem în negocieri pentru un mijlocaș, pe care l-a dorit Costel Gâlcă. Ne dorim doar un singur jucător. Atât. Nu unul sau doi jucători, ci doar un singur jucător vrem să mai aducem.

Este un jucător sub contract cu alt club. Sunt două variante: orice ajunge la noi, ori rămâne la acel club. Suntem mulțumiți de transferurile pe care le-am făcut în această vară. Nici nu am vrut să vindem foarte mulți jucători”, a declarat Victor Angelescu, la TV Digi Sport.

Victor Angelescu este sigur de omogenitatea echipei în acest sezon. „Avem un lot foarte bun!”

Victor Angelescu a transmis public că este încântat de jucătorii pe care Rapid îi are în acest sezon. El a subliniat cât de important a fost faptul că echipa nu a mai vândut masiv în această vară, iar că puținii jucători care au avenit au avut impactul sperat.

„Sezonul trecut a fost o problemă de omogenitate. Nu au avut timp să se integreze. Anul ăsta nu am vândut și am adus puțini jucători. Aș fi semnat cu două mâini să avem 18 puncte după primele 8 etape. Normal că mă bucur. Am avut o discuție cu domnul Șucu înainte să vină Gâlcă. Am ajuns la concluzia că avem un lot foarte bun!”, a mai spus Angelescu la Prima Sport.

