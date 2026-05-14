Rapid, în vizită la Rică Răducanu după ce i-a tăiat renta viageră: „Au umplut frigiderul și au plecat”

Recent, Rică Răducanu (80 de ani) a dezvăluit că de ceva timp a rămas fără renta viageră oferită de clubul Rapid, în valoare de 1.500 de lei pe lună. Astfel, fostul mare portar a recunoscut că în acest context a început să întâmpine probleme din ce în ce mai mari din punct de vedere financiar. Acum, în cursul zilei de joi, 14 mai, clubul din Giulești a simțit nevoia să compenseze această chestiune.

După ce a rămas fără renta viageră de la Rapid, Rică Răducanu a fost vizitat de reprezentanți ai clubului din Giulești. Cum a reacționat fostul mare portar

Așadar, o mică delegație compusă din team-managerul Ionuț Voicu, căpitanul Răzvan Onea și tânărul portar Adrian Briciu a mers în vizită acasă la Rică Răducanu. „Ionuț Voicu, Răzvan Onea și Adrian Briciu l-au vizitat pe legendarul Rică Răducanu, într-un gest firesc de respect și recunoștință. Acestea se traduc prin prezență și implicare, așa cum este normal într-un club profesionist, cu responsabilitate și echilibru”, au informat cei de la Rapid prin intermediul

Ulterior, fostul mare portar a fost contactat pentru a oferi o reacție pe seama acestei chestiuni. Cu această ocazie, el a oferit câteva detalii vizavi de ce a presupus mai exact această vizită. „Au umplut frigiderul și au plecat. Mi-au adus mai multe. Cu renta viageră nu știu, să vedem mai încolo. E de discutat, sper să o primesc și eu”, în exclusivitate pentru FANATIK.

Rică Răducanu, detalii despre problemele sale financiare

: „Bate vântul, bine că nu suflă prea tare. Aveam de peste tot mai demult. Mă duceam la televiziuni, mă chemau. Mai luam ceva. Era bun la buzunar. Nu mai intră nimic în cont. La Rapid aveam rentă viageră, 1.500 de lei. De un an nu mai iau. S-a schimbat conducerea. Eu știam că e pe viață renta aia. Îmi intrau în conturi. Eu am jucat la echipa națională, am jucat atâtea meciuri la Rapid. Așa au hotărât. Așa s-a discutat.

Eu am primit renta pe vremea lui Copos. Acum mă uit toată ziua cine mai trimite ceva și nu o face nimeni. Rapidul e tot echipa mea. Naționala și Rapidul au rămas sufletul meu. N-ai marfă, ce să faci? Trebuie să ai omul care să o bage în poartă. Unul mai fuge, unul mai puțin. Asta e treaba, tată, ce să faci? Nu e vina Rapidului. Așa e în toată România. Eu le-am zis băieților: jucați pentru voi. Luați banii, că după îmbătrâniți și rămâneți în fundul gol, că nu vă mai dă nimeni nimic. Așa e viața”.