Rapid, în vizită la Rică Răducanu după ce i-a tăiat renta viageră: „Au umplut frigiderul și au plecat”

Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
14.05.2026 | 22:44
Clubul Rapid, în vizită la Rică Răducanu.
Recent, Rică Răducanu (80 de ani) a dezvăluit că de ceva timp a rămas fără renta viageră oferită de clubul Rapid, în valoare de 1.500 de lei pe lună. Astfel, fostul mare portar a recunoscut că în acest context a început să întâmpine probleme din ce în ce mai mari din punct de vedere financiar. Acum, în cursul zilei de joi, 14 mai, clubul din Giulești a simțit nevoia să compenseze această chestiune.

Așadar, o mică delegație compusă din team-managerul Ionuț Voicu, căpitanul Răzvan Onea și tânărul portar Adrian Briciu a mers în vizită acasă la Rică Răducanu. „Ionuț Voicu, Răzvan Onea și Adrian Briciu l-au vizitat pe legendarul Rică Răducanu, într-un gest firesc de respect și recunoștință. Acestea se traduc prin prezență și implicare, așa cum este normal într-un club profesionist, cu responsabilitate și echilibru”, au informat cei de la Rapid prin intermediul site-ului oficial al clubului. 

Ulterior, fostul mare portar a fost contactat pentru a oferi o reacție pe seama acestei chestiuni. Cu această ocazie, el a oferit câteva detalii vizavi de ce a presupus mai exact această vizită. „Au umplut frigiderul și au plecat. Mi-au adus mai multe. Cu renta viageră nu știu, să vedem mai încolo. E de discutat, sper să o primesc și eu”, a spus Rică Răducanu în exclusivitate pentru FANATIK. 

Rică Răducanu, detalii despre problemele sale financiare

În direct la FANATIK SUPERLIGA, legenda Rapidului a explicat pe larg cum stau lucrurile pentru el din această perspectivă: „Bate vântul, bine că nu suflă prea tare. Aveam de peste tot mai demult. Mă duceam la televiziuni, mă chemau. Mai luam ceva. Era bun la buzunar. Nu mai intră nimic în cont. La Rapid aveam rentă viageră, 1.500 de lei. De un an nu mai iau. S-a schimbat conducerea. Eu știam că e pe viață renta aia. Îmi intrau în conturi. Eu am jucat la echipa națională, am jucat atâtea meciuri la Rapid. Așa au hotărât. Așa s-a discutat.

Eu am primit renta pe vremea lui Copos. Acum mă uit toată ziua cine mai trimite ceva și nu o face nimeni. Rapidul e tot echipa mea. Naționala și Rapidul au rămas sufletul meu. N-ai marfă, ce să faci? Trebuie să ai omul care să o bage în poartă. Unul mai fuge, unul mai puțin. Asta e treaba, tată, ce să faci? Nu e vina Rapidului. Așa e în toată România. Eu le-am zis băieților: jucați pentru voi. Luați banii, că după îmbătrâniți și rămâneți în fundul gol, că nu vă mai dă nimeni nimic. Așa e viața”. 

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
