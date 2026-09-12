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Rapid întâlnește cel mai în formă fotbalist U21 din Superliga României! Cine îi dă bătăi de cap lui Daniel Pancu

Giuleștenii joacă azi, pe teren propriu, nou-promovata FC Voluntari, un meci în care echipa lui Daniel Pancu se va confrunta cu unul dintre fotbaliștii revelație ai SuperLigii
Catalin Oprea
12.09.2026 | 12:44
Rapid intalneste cel mai in forma fotbalist U21 din Superliga Romaniei Cine ii da batai de cap lui Daniel Pancu
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Remus Guțea e cel mai înformă fotbalist U21 din România FOTO sportpictures
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FC Rapid – FC Voluntari, care se joacă azi, de la ora 21.30, îl aduce în Giulești pe fotbalistul pe care Daniel Pancu a pus ochii de mai mult timp. El este socotit chiar cel mai periculos fotbalist advers pentru poarta rapidistă.

Remus Guțea e cel mai bun marcator U21 din campionat

Cel în cauză este Remus Guțea, fotbalistul de 19 ani al celor de la Voluntari, pentru care și FCSB a făcut o ofertă ilfovenilor. Autor a patru goluri, în sezonul actual, tânărul jucător este cel mai bun marcator autohton eligibil U21. Voluntariul nu este însă dispusă să se despartă prea ușor de Guțea, care are oferte și din străinătate, considerând că cel puțin până la iarnă acesta trebuei să rămână la echipă.

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Lui Guțea, care a început slab sezonul, dar a explodat după primele etape, nu-i va fi însă ușor azi, deoarece trupa antrenată de Daniel Pancu are cea mai bună apărare din campionat, cu numai patru goluri primite.

În plus, FC Voluntari este o echipă modestă în deplasare, pierzând toate cele trei deplasări din ediția în curs. Gruparea din Voluntari este și echipa cu cele mai puține faulturi comise, doar 70, în primele opt etape.

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Voluntariul are avantaj la meciurile directe

În mod paradoxal, bilanțul meciurilor directe dintre Rapid și Voluntari este favorabil oaspeților. Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de șase ori, de două ori s-au impus bucureștenii, de trei ori au câștigat ilfovenii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

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Cea mai recentă dispută din Superliga României, derulată la 9 decembrie 2023, a fost Rapid – FC Voluntari 1-2, marcatori Jayson Papeau, respectiv Adam Nemec și Ricardinho.

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Pancu, supărat de starea gazonului

Înaintea meciului de diseară, antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, s-a plâns de modul în care arată gazonul din Giulești.Tehnicianul este de părere că suprafața de joc a stadionului Rapid trebuie schimbată complet în timpul unei pauze competiționale.

”E de Liga a 3-a spre a 4-a. Este rușinos ce se întâmplă. Eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid. Cine își aduce aminte la Liga a 2-a de gazonul din Regie…Nu știu cine se ocupă, cine întreține gazonul, cum se face. Văd o singură posibilitate: schimbarea totală a gazonului”, a spus Daniel Pancu, la conferința de presă.

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