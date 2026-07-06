Rapid îşi prezintă echipamentul pentru noul sezon! Cum arată tricourile. Foto

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Rapid este fără doar și poate una dintre cele mai iubite echipe din România. Așteptările suporterilor au crescut, în condițiile în care echipa a promovat în urmă cu cinci ani. În acest sens, conducerea l-a numit pe Daniel Pancu pe banca tehnică, în speranța că tehnicianul va reuși calificarea în cupele europene.

Rapid îşi prezintă echipamentul pentru noul sezon

Momentul mult așteptat a venit, iar pentru sezonul competițional 2026/2027. Clubul a lansat o invitație oficială către fani, aceștia fiind așteptați luni, 6 iulie, la sediul Plus Auto din piața Montreal numărul 10. Evenimentul va începe la ora 19:00.

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„Vă invităm să luați parte la evenimentul de lansare a echipamentului de joc al FC Rapid pentru sezonul 2026/2027, un moment cu totul special în care trecutul, prezentul și viitorul se întâlnesc sub aceleași culori.

Noul echipament nu este doar o expresie vizuală a identității clubului nostru, ci o colecție de povești. Fiecare detaliu poartă cu sine o semnificație aparte, inspirată din istoria Rapidului, din spiritul său inconfundabil și din emoțiile generațiilor care au iubit culorile și au crezut în acest club.

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Evenimentul celebrează un nou început, încărcat de energie și entuziasm, dar ancorat profund în tradiția Rapidului, cea care continuă și azi să stârnească focul în inimile Rapidiștilor și mentine aceeași pasiune autentică.

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Vă așteptăm alături de noi pentru a descoperi echipamentul sezonului 2026/2027 și poveștile care îl definesc, într-un cadru dedicat spiritului rapidist și viitorului care începe acum. Împreună suntem mai puternici!”, s-a arătat în comunicatul oferit de Rapid.

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Cum arată noile tricouri

Rapid și-a schimbat sponsorul principal, iar echipamentul va arăta diferit. Producătorii tricourilor au fost foarte atenți la detalii, astfel că numele foștilor mari fotbaliști vor fi imprimate pe țesătură. Primul rând de echipamente va avea culoarea vișinie cu tente de alb, în timp ce al doilea va fi mov, la