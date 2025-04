Rapid își schimbă obiectivul după victoria din derby-ul cu Dinamo! Viorel Moldovan: „Vrem în primele 3 locuri! Nu e imposibil!”

Rapid a obţinut prima victorie din play-off, . Giuleştenii şi au trecut pe locul 5, cu 27 de puncte, la opt puncte de liderul FCSB.

Rapid își schimbă obiectivul după victoria din derby-ul cu Dinamo: “Putem să ţintim mai sus!”

Viorel Moldovan a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre succesul echipei, spunând că obiectivul Rapidului s-a schimbat după derby. Preşedintele echipei îşi doreşte un loc pe podium pentru giuleşteni:

ADVERTISEMENT

“Este o victorie foarte importantă pentru noi. Ne-am dorit să câştigăm primul meci din play-off, că am făcut-o împotriva lui Dinamo cu atât mai bine. Avem 27 de puncte, am venit peste Dinamo.

Depinde şi ce se va întâmpla în meciul dintre CFR Cluj şi Universitatea Craiova. Putem să ţintim mult mai sus, să obţinem o poziţie onorabilă în acest final de sezon, astfel încât să ne dea posibilitatea să jucăm în cupele europene.

ADVERTISEMENT

“Dacă am reuşit să îndeplinim obiectivul şi să încheiem în primele 3, ar fi extraordinar”

Este bine că am reuşit prima victorie şi am făcut un joc consistent. Echipa a arătat foarte bine. Mi-a plăcut toată lumea. Un plus la mijlocul terenului, am controlat jocul în linia mediană. O primă repriză excelentă, iar în a doua repriză am putut să conservăm rezultatul.

Puteam să majorăm diferenţa şi să stăm mai relaxaţi în final de meci. Dacă am reuşit să îndeplinim obiectivul şi să încheiem în primele 3, ar fi extraordinar. Este complicat, dar nu imposibil.

ADVERTISEMENT

Cele trei puncte de ieri ne dau speranţe. Dar nu depinde numai de noi. Normal că ne gândim să obţinem cât mai multe în acest play-off. Orice obţinem în plus faţă de sezonul precedent, este un rezultat foarte bun, având în vedere problemele avute.

ADVERTISEMENT

“Se joacă totul. Orice puncte pierdute de adversarele directe este în favoarea noastră”

Ne dorim foarte mult să câştigăm Cupa României. Avem un adversar bun, jucăm la ei. Chiar dacă ne-au bătut în campionat, au făcut-o în finalul meciului. Lucrurile se vor schimba în semifinală.

CFR Cluj a avut un meci complicat cu Universitatea Craiova în sferturile de finală. Se joacă totul. Orice puncte pierdute de adversarele directe este în favoarea noastră”, a spus Moldovan la FANATIK SUPERLIGA.