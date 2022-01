Rapid a transferat un fost atacant al campioanei CFR Cluj: „Abia aștept să joc pe noul stadion”

După ce și-au betonat apărarea cu , achiziționat de la Politehnica Iași în schimbul sumei de 100.000 de euro, Rapid își concentrează atenția asupra compartimentului ofensiv. În cursul zilei de sâmbătă, 15 ianuarie, a fost anunțat oficial transferul lui Jakub Vojtus, un atacant slovac de 28 de ani și 1,86 metri care nu este deloc străin de campionatul românesc, întrucât a îmbrăcat în trecut atât tricoul campioanei en-titre, CFR Cluj, cât și pe cel al Academicii Clinceni.

Liber de contract după despărțirea de Mezokovesd, formație din prima ligă maghiară, noua achiziție a alb-vișiniilor a semnat pe un an și jumătate și așteaptă cu nerăbdare să evolueze în fața propriilor suporteri, pe noua arenă din Giulești. Acesta poate evolua atât în „gura porții”, cât și ca al doilea atacant, într-un sistem ce implică un jucător în spatele vârfului.

„Mulțumesc Rapidului pentru interesul arătat, a fost și în vară și acum, și sunt fericit că am ajuns în cele din urmă aici. Am ales Rapidul pentru că știu câțiva băieți, orașul, antrenorul, am urmărit echipa în turul campionatului și în Liga 2, cu suporterii, noul stadion…

Mi-a plăcut mult proiectul. De asta am simțit că putem face împreună ceva wow. Abia aștept să joc pe noul stadion, va fi ceva extraordinar și pentru jucători, și pentru suporter”, a declarat Vojtus, conform site-ului oficial al clubului.

A fost considerat una dintre speranțele fotbalului slovac

În urmă cu 12 ani, Zilina – echipa la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist – l-a vândut cu 550.000 de euro la Inter, dar actuala campioană a Italiei l-a împrumutat în scurt timp la Chievo, unde a jucat până la majorat, după care a ajuns în Croația, la NK Zagreb.

A urmat o scurtă experiență la Olhanense (Portugalia), ca apoi să revină în țara natală, la Spartak Trnava, de unde avea să fie transferat, în sezonul 2015-2016, de U Cluj. În vara lui 2020, Vojtus, care era văzut drept una dintre speranțele fotbalului slovac, a semnat cu CFR Cluj, dar nu a reușit să se impună și , în schimbul a 100.000 de euro.

În CV-ul său se mai află echipe precum Tychy, Miedz Legnica (ambele din Polonia), dar și Academica Clinceni, pentru care a bifat 33 de meciuri și a reușit să înscrie de nouă ori.

Mihai Iosif, despre focarul Covid-19 de la U Craiova: „Se poate întâmpla oricui”

În altă ordine de idei, Mihai Iosif le-a urat sănătate rivalilor de la Universitatea Craiova, care se confruntă cu un – informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK -, dar a ezitat să se pronunțe pe marginea unei posibile amânări a meciului din Casa Pariurilor Liga 1. Acesta este programat sâmbătă, 22 ianuarie, la ora 18:00, pe arena „Ion Oblemenco”.

„E o situație care se poate întâmpla oricui (n.r COVID la Craiova), le doresc sănătate în primul rând. Chiar nu știu ce se poate întâmpla, noi vrem să jucăm, normal, dar dacă ei sunt bolnavi nu putem juca.

Patronul și președintele vor decide dacă putem amâna meciul sau nu”, a declarat tehnicianul la sosirea din Turcia, dezvăluind, totodată, că echipa sa va continua să se întărească în următoarea perioadă:

„Probabil vor mai veni doi jucători în săptămâna aceasta. A fost o perioadă bună de pregătire, am avut două zile de ploaie și niște probleme cu accidentările, în rest a fost totul ok”.