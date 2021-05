Rapid l-a dat afară pe omul care s-a opus venirii lui Daniel Niculae: ”Nu mai ocupă funcția de vicepreședinte”

Principalul acționar al clubului Rapid București, Victor Angelescu, l-a dat afară pe Andrei Nicolescu, omul care s-a opus venirii lui Daniel Niculae la gruparea giuleșteană.

Daniel Niculae a fost prezentat ca noul preşedinte al Rapidului pe 2 aprilie, dar învestirea oficială nu a mai avut loc.

La şedinţa Consiliului de Administraţie, desfăşurată în 21 aprilie, vicepreşedintele Andrei Nicolescu s-a opus, iar ”Nico“ a rămas, pentru o perioadă, consultantul lui Victor Angelescu.

Acum, Daniel Niculae poate fi instalat oficial în funcția de președinte la Rapid, după ce Andrei Nicolescu a fost îndepărtat din funcțiile de conducere pe care le avea la formația din Liga 2.

”În cursul săptămânii trecute, Consilul de Administrație al FC Rapid București a suferit unele modificări. Astfel, începând din data de 28 aprilie 2021, domnul Andrei Nicolescu nu mai ocupă funcția de vicepreședinte al clubului giuleștean și nu mai face parte din Consiliul de Administrație al Rapidului”, se arată într-un comunicat al giuleștenilor.

Tensiunile dintre Daniel Niculae şi Andrei Nicolescu durează de ceva vreme. De altfel, fostul atacant a refuzat în trecut să revină la clubul său de suflet tocmai din cauza acestuia, iar acum a pus condiția ca vicepreședintele să plece pentru ca el să se întoarcă.

Rapid, cu un picior în Liga 1

”Știți foarte bine de ce am luat decizia de a veni abia acum, și de ce am plecat. Persoanele cu care nu am putut lucra probabil vor pleca săptămâna viitoare. Lucrurile se vor face pas cu pas, profesionist și cu multă dragoste”, spunea Niculae pe 6 aprilie, dar a mai avut de așteptat încă o lună.

În ultimul timp, între Andrei Nicolescu și Victor Angelescu existau mai multe tensiuni, lucru recunoscut de acesta din urmă. De altfel, principalul acționar mărturisea recent că l-a informat pe Nicolescu că trebuie să plece din club, însă acesta nega că lucrurile au decurs astfel.

Rapid este foarte aproape de o revenire mult așteptată în Liga 1. Cu patru etape înainte de finalul play-off-ului din Liga 2, echipa lui Mihai Iosif se află pe locul secund, promovabil direct, și are un avans de patru puncte față de CS Mioveni, formația de pe poziția a treia.

